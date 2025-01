Le célèbre mangaka de l’horreur Junji Ito amène son style inimitable dans Dead by Daylight

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Junji Ito, le célèbre mangaka de l’horreur, possède un style bien à lui et une vision singulière, et il a passé presque 40 années à graver son œuvre dans les cauchemars des fans du monde entier. Avec la collection Junji Ito dont la sortie est prévue pour le 7 janvier, Dead by Daylight rendra hommage à son catalogue avec 8 tenues inspirées de certains de ses personnages les plus mémorables. Le but de la collection est de proposer aux admirateurs de longue date une approche inédite des créations de Ito, tout en initiant un nouveau public à son œuvre, qui prend place au sein du panthéon des icônes de l’horreur de Dead by Daylight.

Sombres inspirations

Les fans de l’œuvre de Ito auront le plaisir de découvrir comment leurs personnages préférés ont été interprétés en tenues dans Dead by Daylight. Certains sautent directement de la page au jeu, tandis que d’autres servent d’inspiration pour transformer des personnages existants.

La collection Junji Ito contient :

Miss Fuchi – tenue Légendaire pour l’Artiste, inspirée des histoires Les rumeurs et Le mannequin .

– tenue Légendaire pour l’Artiste, inspirée des histoires et . Tomie – tenue Légendaire pour l’Esprit, inspirée de l’histoire Tomie .

– tenue Légendaire pour l’Esprit, inspirée de l’histoire . Passé ténébreux des Hikizuri – tenue Très rare pour les Jumeaux, inspirée de l’histoire Les mystérieux enfants Hikizuri : la séance de spiritisme

– tenue Très rare pour les Jumeaux, inspirée de l’histoire Vêtements de soirée de Soichi – tenue Très rare pour le Farceur, inspirée du personnage de Soichi Tsujii qui apparaît dans plusieurs histoires.

– tenue Très rare pour le Farceur, inspirée du personnage de qui apparaît dans plusieurs histoires. Tourments des demi-esprits – tenue Ultra rare pour le Dragage, inspirée de l’histoire Le tunnel .

– tenue Ultra rare pour le Dragage, inspirée de l’histoire . Uniforme de Tsukiko – tenue Très rare pour Yui Kimura, inspirée de l’histoire Tomie .

– tenue Très rare pour Yui Kimura, inspirée de l’histoire . Renommée de Terumi – tenue Très rare pour Yun-Jin Lee, inspirée de l’histoire Les ballons pendus .

– tenue Très rare pour Yun-Jin Lee, inspirée de l’histoire . Ballet chaotique de la marionnette – tenue Très rare pour Kate Denson, inspirée de l’histoire La Maison de poupées.

La collection Junji Ito est disponible dans Dead by Daylight le 7 janvier à 17h00 sur toutes les plateformes supportées. Les fans des histoires originales de Junji Ito peuvent visionner les épisodes disponibles sur Crunchyroll.