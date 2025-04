Sony élargit sa gamme de TV BRAVIA pour une expérience cinéma unique à domicile

Partager Facebook

Une expérience cinéma fidèle aux intentions des réalisateurs dotée d’une image éclatante aux couleurs et contrastes saisissants, ainsi que d’un son immersif. Ces nouveaux téléviseurs sont disponibles en plusieurs tailles, pour s’accorder parfaitement à tous les environnements.

Sony présente sa gamme 2025 de téléviseurs BRAVIA, permettant encore plus de possibilités pour vivre des expériences cinématographiques fascinantes à la maison grâce à des images et un son immersifs. Redéfinie l’année dernière afin de réunir tous les produits home cinéma de Sony en une marque, BRAVIA s’impose comme une gamme incontournable pour les passionnés de films. S’appuyant sur les technologies et les fonctionnalités du modèle phare BRAVIA 9, applaudi par la critique, les nouveaux BRAVIA 8 II, BRAVIA 5 et BRAVIA 3 incarnent l’excellence cinématographique propre à Sony, nourrie du Processeur XR dernier cri et de son système de reconnaissance de scène par IA1. Ces modèles se déclinent en différentes tailles, du tout nouveau BRAVIA 5 de 98 pouces au BRAVIA 3 de 43 pouces, répondant ainsi aux attentes des spectateurs les plus exigeants comme des utilisateurs occasionnels.

Sony présente par ailleurs un nouveau système home cinéma, une barre de son et des haut-parleurs optionnels BRAVIA Theat, consolidant ainsi son engagement d’étendre la gamme BRAVIA pour réunir l’ensemble des appareils de divertissement à domicile.

Grâce à sa large gamme de produits, comprenant des caméras de cinéma numérique, des moniteurs professionnels et des casques dédiés aux experts de l’industrie, Sony est largement adoptée par les professionnels de la production audiovisuelle. Cette expertise permet à la marque de comprendre en profondeur le monde du cinéma ainsi que l’intention des réalisateurs et créateurs de contenus.

Avec cette nouvelle gamme de téléviseurs BRAVIA et de barres de son, Sony rapproche les créateurs du public, offrant une expérience cinéma ultime, fidèle à la vision des réalisateurs, directement dans le confort du foyer.

BRAVIA 8 II

Le design fin «One Slate» du BRAVIA 8 II fusionne l’écran et son cadre sous une seule dalle, tandis que l’arrière du pied en aluminium disparaît lors d’une observation de biais, permettant ainsi de se concentrer sur les images magnifiques et lumineuses. Le Processeur XR exclusif de Sony et le panneau QD-OLED de dernière génération travaillent en tandem pour reproduire la vision du créateur avec une fidélité inédite. Le XR Triluminos Max™ améliore l’affichage des couleurs les plus naturelles tout en préservant une vivacité brillante, garantissant une reproduction réaliste et parfaite de chacune des milliards de couleurs. Le Processeur XR optimise par ailleurs l’excellente pureté des couleurs et le gamut étendu de la dalle QD-OLED. Le Processeur XR dispose d’un système de reconnaissance de scène par IA qui détecte et analyse les données avec une précision irréprochable, puis optimise l’image pour un réalisme absolu. Avec une luminance élevée et un capteur de température, ce TV doté du XR Contrast Booster contrôle précisément la lumière pour des images sublimes, pleines de profondeur et de détails. Sur le plan sonore, l’Acoustic Surface Audio +™ transforme chaque portion de l’écran en puissant haut-parleur, qui émet le son à partir de l’endroit précis de l’action afin de créer une expérience audio cinéma immersive. Le BRAVIA 8 II fournit des noirs parfaits et un contraste supérieur grâce à la technologie QD-OLED, pour un rendu visuel époustouflant et une expérience cinéma authentique à la maison.

BRAVIA 5

Le BRAVIA 5 reprend des technologies et fonctionnalités dernier cri des modèles MiniLED les plus avancés de l’an passé, dans un ensemble audiovisuel abordable mais séduisant. Les LED sont intelligemment contrôlées par le XR Backlight Master Drive, qui reprend le cœur technologique des moniteurs professionnels de Sony, avec une gradation locale pour un superbe contraste. Il capture magnifiquement la lumière, les ombres et les détails des dégradés subtils d’un visage aux tons clairs éblouissants.

Disponible en cinq tailles d’écran différentes de 98″ à 55″, le BRAVIA 5 profite de plusieurs fonctions haut de gamme qui ouvrent la porte à des images stupéfiantes et à un son qui remplit la pièce, rendant chaque soirée cinéma inoubliable.

BRAVIA 3

Le BRAVIA 3 constitue un excellent point de départ pour ceux qui recherchent une expérience visuelle exceptionnelle. Ce téléviseur réunit de nombreuses caractéristiques essentielles qui en font un excellent compagnon pour des soirées cinéma réussies – même les grands classiques en HD sont améliorés dans une qualité proche de la 4K avec des couleurs époustouflantes grâce au 4K Processor X1 et au Triluminos Pro™. La compatibilité Dolby Atmos® et DTS:X® assure un son cinéma immersif. Basé sur Google TV, il regorge de contenus et reste toujours facile d’utilisation. Le BRAVIA 3 est compatible avec PS Remote Play, ce qui le rend idéal pour une chambre ou une salle de jeux : connecté à Internet en haut débit, il permettra aux joueurs de profiter de leurs jeux PS5® et PS4™ pendant que d’autres utilisent le téléviseur du salon pour regarder un film.

Les films et séries tels que le créateur les avait imaginés

Les BRAVIA sont dotés de modes Calibration Studio1 qui reproduisent dans un environnement domestique la qualité d’image souhaitée par les créateurs de contenus. Le mode Netflix Adaptive Calibrated, le mode SONY PICTURES CORE Calibrated et le mode Prime Video Calibrated garantissent l’ajustement des films et des séries selon la vision du créateur afin de fournir la qualité d’image souhaitée par chaque studio.

Les TV BRAVIA et les produits audio domestiques BRAVIA Theatre sont tous compatibles avec l’IMAX® Enhanced2, un partenariat entre IMAX® et DTS. Ces produits ont subi un processus de certification rigoureux afin d’atteindre les standards requis pour fournir une expérience inégalée avec SONY PICTURES CORE3 et sur une sélection de films sur Disney+. Les utilisateurs peuvent savourer une superbe qualité sur les TV BRAVIA et les produits audio BRAVIA Theatre grâce au mode IMAX Enhanced1 et au ​ DTS:X® disponibles sur Disney+.

BRAVIA supporte le Dolby Vision®4 et le Dolby Atmos® pour une luminosité incroyable, un contraste précis, des couleurs riches et un son immersif dans tous les divertissements présents sur Netflix, Disney+ et d’autres services de streaming.

Intégration complète avec les produits audio domestiques BRAVIA Theatre

En combinant un téléviseur BRAVIA avec un produit audio BRAVIA Theatre, il est possible de profiter d’une expérience fluide, permettant de se concentrer sur l’essentiel : des films et séries captivants. Pour un maximum de simplicité, le contrôle du BRAVIA et du BRAVIA Theatre se fait directement depuis un smartphone. Grâce à l’application BRAVIA Connect, il est possible d’ajuster le volume, les réglages, et même de vérifier la configuration sans avoir à utiliser la télécommande ou le menu à l’écran. Il est également possible de contrôler des fonctionnalités comme le champ sonore et le volume uniquement avec la télécommande du téléviseur. Avec une interface utilisateur intégrée, les paramètres audio de la barre de son apparaissent automatiquement dans le menu des réglages rapides du BRAVIA.

BRAVIA et l’environnement

Réduction de la consommation électrique:

Le BRAVIA 5 utilise un traitement d’image propriétaire de Sony pour maximiser les caractéristiques de la dalle, optimisant automatiquement la luminosité de chaque scène afin d’obtenir simultanément luminosité élevée et faible consommation énergétique.

utilise un traitement d’image propriétaire de Sony pour maximiser les caractéristiques de la dalle, optimisant automatiquement la luminosité de chaque scène afin d’obtenir simultanément luminosité élevée et faible consommation énergétique. L’Eco Dashboard 2 permet de changer facilement les réglages énergétiques, individuellement ou en une seule fois. Pratique, l’Eco Dashboard 2 range tout au même endroit et peut même surveiller la consommation d’énergie pour une efficacité maximale.

Utilisation de matériaux recyclés:

Des matériaux recyclés, notamment du SORPLASTM original de Sony, du plastique, de l’acier et de l’aluminium, sont utilisés dans divers composants tels que le caisson de haut-parleur et le cadre5.

Cliquez ici pour en savoir plus sur BRAVIA et le développement durable.

BRAVIA et l’accessibilité

Assistance visuelle et commandes vocales:

La fonction Lecteur vocal d’écran permet de consulter les programmes et de régler son TV sans regarder l’écran. Le volume et la rapidité de la voix synthétique peuvent être ajustés. Il est par ailleurs possible de contrôler non seulement le TV, mais aussi une barre de son ou un équipement BRAVIA Theatre depuis l’application BRAVIA Connect, qui supporte également le lecteur d’écran. En outre, les points tactiles sur les prises HDMI et S-Center1 des TV BRAVIA correspondent à ceux des produits BRAVIA Theatre, afin de simplifier le processus d’identification et de branchement des ports pour une installation aisée.

Les commandes vocales sont également utilisables pour contrôler un TV BRAVIA, comme l’allumage, l’extinction et le réglage du volume. Les TV BRAVIA sont également équipés de raccourcis qui vous permettent d’activer ou de désactiver rapidement les fonctions d’accessibilité, permettant à ceux qui en ont besoin et à ceux qui n’en ont pas besoin d’utiliser le même téléviseur sans stress.

Cliquez ici pour en savoir plus sur BRAVIA et l’accessibilité.

Prix et disponibilité

Les Sony BRAVIA 3 et BRAVIA 5 seront disponibles dans les tailles suivantes à partir de mai 2025. Prix recommandés à titre indicatif:

Sony BRAVIA 3 43“: 699 CHF

​Sony BRAVIA 3 50“: 799 CHF

​Sony BRAVIA 3 55“: 899 CHF

​Sony BRAVIA 3 65“: 1299 CHF

​Sony BRAVIA 3 75“: 1499 CHF

​Sony BRAVIA 3 85“: 1999 CHF

​Sony BRAVIA 5 55“: 1399 CHF

​Sony BRAVIA 5 65“: 1699 CHF

Les Sony BRAVIA 5 et BRAVIA 8 II seront disponibles dans les tailles suivantes à partir de juin 2025. Prix conseillés:

Sony BRAVIA 5 75“: 1999 CHF

​Sony BRAVIA 5 85“: 2649 CHF

​Sony BRAVIA 8 II 55“: 2799 CHF

​Sony BRAVIA 8 II 65“: 3999 CHF

Le Sony BRAVIA 5 de 98“ sera disponible à partir de juillet 2025. Prix recommandé à titre indicatif:

Sony BRAVIA 5 98“: 4849 CHF