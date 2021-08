Microsoft Flight Simulator annonce ses mises à jour majeurs

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Durant l’événement Xbox de la gamescom 2021, Microsoft à révélé plusieurs mises à jour passionnantes à venir pour Microsoft Flight Simulator dans les mois qui viennent, sur PC et Xbox Series X|S.

Sixième Mise à jour du Monde

La prochaine Mise à jour du Monde met en avant l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Vous y retrouverez une carte d’élévation numérique améliorée et une photogrammétrie 3D en haute-résolution pour plusieurs villes d’Allemagne, Basel en Suisse et Graz et Vienne en Autriche. L’amélioration visuelle pour ces trois pays et la magnifique chaîne de montagne des Alpes est conséquente. L’équipe a également modélisé à la main près de 100 points d’intérêts et des aéroports comme ceux de Lübeck, Stuttgart, Klagenfurt et St. Gallen. La mise à jour comprend également de nouveaux vols de découverte, des défis d’atterrissage et des voyages de brousse qui vous permettront de profiter de ces merveilleux endroits. La Sixième Mise à jour du Monde sera disponible gratuitement dans le magasin en ligne du jeu le 7 septembre.

1ère Légende Locale : le Junkers JU-52

L’équipe est également fière d’annoncer une nouvelle série de contenus : les “Légendes Locales”, qui sortiront souvent en même temps que les Mises à jour du Monde. Ces appareils sont célèbres dans les pays concernés par les Mises à jour du Monde, mais le sont moins pour le public international. Pour la sixième Mise à jour du Monde, nous avons choisi un célèbre avion allemand de 1930 : le Junkers JU-52.

En Allemagne, le Junkers JU-52 est appelé affectueusement “Tante JU”. L’équipe a fait tout son possible pour recréer l’appareil aussi précisément et fidèlement que réalisable. Nous avons scanné l’avion dans son intégralité avec un scanner numérique haute définition pour atteindre un niveau de détail précis et élevé. Nous avons pu compter sur le soutien de Bernd Junkers, le petit-fils du concepteur originel, Hugo Junkers, et nous avons également travaillé avec une association qui préserve les derniers modèles encore existants de cet appareil de légende. Nous avons aussi eu la chance de consulter l’un des rares pilotes ayant pris les commandes des derniers Junkers JU-52. Le Junkers JU-52 sera disponible dans le simulateur le 7 septembre, au prix de 14,99 €.

Volocopter

Si les “Légendes Locales” célébreront l’Histoire de l’aviation, Microsoft Flight Simulator travaille également avec plusieurs entreprises du monde entier qui façonnent l’avenir de l’aviation. Nous avons établi un partenariat avec Volocopter, une entreprise allemande travaillant sur l’un des appareils les plus fascinants au monde : un avion électrique à décollage et atterrissage vertical faisant office de taxi aérien pour les vols urbains nommé “VoloCity”. Avec l’aide de l’équipe de Volocopter, nous allons intégrer ces taxis aériens électriques dans Microsoft Flight Simulator. Il s’agit du premier pas vers l’introduction d’appareils très demandés : les hélicoptères ! Le VoloCity sortira en novembre de cette année.

Courses aériennes de Reno

Pour terminé cette série d’annonce, la Team derrière Microsoft Flight Simulator annonce un partenariat avec la RARA (Reno Air Racing Association) pour intégrer les célèbres STIHL National Championship Air Races, le sport motorisé le plus rapide du monde, dans Microsoft Flight Simulator. Plusieurs de ces avions peuvent atteindre une vitesse de 800 km/h et voler de 15 à 75 mètres du sol. La course aérienne de Reno sera la première extension majeure de Microsoft Flight Simulator. Vous pourrez concourir contre vos amis et tous les pilotes du monde grâce à l’ajout du multijoueur compétitif dans la simulation. L’extension Course aérienne de Reno sera disponible à l’automne.