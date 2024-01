Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Howl est disponible sur toutes les plateformes au prix de 14,99 €. Les abonnés PlayStation Plus bénéficient d’une remise de 10 % sur PlayStation 5. Les abonnés Xbox Game Pass peuvent profiter d’une remise de 10 % sur Xbox Series X|S et d’une remise de 10 % sur l’Epic Games Store et GOG jusqu’au 29 janvier.

Howl est déjà disponible sur Nintendo Switch et Steam.