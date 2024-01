Partager Facebook

L’épisode 3 de Suicide Squad Insider détaille le contenu saisonnier post-lancement, dont les détenteurs du jeu Suicide Squad: Kill the Justice League pourront profiter gratuitement. Afin de poursuivre l’aventure après la campagne principale, chaque saison tournera autour d’un thème qui s’inspire d’un personnage DC différent et intégrera des réalités alternatives, connues sous le nom « Autremondes », créées par Brainiac. À partir de mars 2024, la Saison 1 marquera l’arrivée du Joker, dans sa version d’un Autremonde. Équipé d’un parapluie fusée, lui permettant de s’élancer frénétiquement et de surfer sur les toits de la ville, ce Joker nouvelle version disposera d’armes, de techniques de combat et de déplacement uniques. ​

​​

​Vous trouverez ci-dessous un aperçu du contenu gratuit inclus dans Suicide Squad: Kill the Justice League Saison 1. Des détails supplémentaires seront annoncés ultérieurement :

Le Joker, comme nouveau personnage jouable

Un nouvel environnement jouable sur le thème du Joker

Deux épisodes avec de nouvelles missions, activités et bastions à défendre

Nouveaux combats de boss et variantes d’ennemis

De nouvelles armes et équipements sur le thème des méchants de DC

Un nouveau contenu « L’Homme-Mystère »



​Pour les Saisons 2 à 4 à venir, les fans peuvent s’attendre à trois nouveaux personnages et environnements jouables, de nouvelles armes, des équipements thématiques, des activités, des mises à jour de mi-saison, et bien plus encore.

Suicide Squad: Kill the Justice League sera disponible dans le monde entier le 2 février 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam). La version de l’Epic Games Store (PC) sera disponible dès le 5 mars 2024. Vous pouvez précommander Suicide Squad: Kill the Justice League dès maintenant sur toutes les plateformes de lancement.