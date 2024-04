Stampede: Racing Royale sera disponible sur Xbox Game Preview et Steam Early Access cet été

Partager Facebook

Faites rugir votre moteur et dépoussiérez votre casque de course préféré ! Stampede: Racing Royale, le battle royale de karting pour 60 joueurs du développeur Sumo Leamington et de l’éditeur Secret Mode, se prépare à débarquer sur le Xbox Game Preview et l’accès anticipé de Steam dès cet été. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée à l’occasion du ID@Xbox Showcase, diffusé sur IGN :

En matière de course, quoi de mieux qu’avoir une longueur d’avance ? Stampede: Racing Royale est d’ores et déjà disponible dans le cadre du programme Xbox Insider et des playtests seront prochainement organisés sur Steam. C’est l’occasion de vous entraîner avant le lancement et de faire part de vos commentaires à l’équipe de développement qui peaufine actuellement le jeu.

L’accès anticipé via Xbox Game Preview et Steam Early Access permettra aux joueurs de se familiariser avec Stampede.

Stamped: Racing Royale sera disponible cet été sur Xbox Series X|S et sur PC via le programme d’accès anticipé de Steam, et plus tard sur d’autres plateformes. Il est désormais possible de s’inscrire au programme Xbox Insider et de surveiller la page officielle du jeu sur Steam pour prendre part aux playtests avant le lancement.