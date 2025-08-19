Le fantastique Cult of the Lamb s’offre une grosse extension glaciaire avec Woolhaven

Un Dieu oublié vous appelle depuis une mystérieuse montagne : vous devez reconstituer le troupeau et réveiller l’hiver pour découvrir la vérité sur les agneaux déchus. Affrontez le passé avant qu’il ne vous consume dans cette extension complète particulièrement riche en nouveautés.

Ramenez les âmes perdues de Woolhaven dans leur demeure spirituelle et apprenez l’histoire trop longtemps oubliée de l’espèce ovine. Redonnez au village sa grandeur passée et prenez le contrôle de la montagne pour restaurer le pouvoir d’Yngya, le Dieu oublié des agneaux. Mais attention : il y a toujours un prix à payer.

Les conditions climatiques difficiles – comme le blizzard et les températures glaciales – menacent la survie de votre Culte. Construisez de nouvelles structures pour garder vos ouailles au chaud et protégez-les du gel et de la famine.

Débloquez l’élevage et concevez des animaux rares qui fournissent de la laine, de la chaleur et, lorsque les temps sont particulièrement difficiles, de la précieuse viande pour nourrir votre village. Apprivoisez et chevauchez ces créatures majestueuses, dont vos disciples seront heureux de prendre soin.

Explorez un nouveau royaume ravagé par les tempêtes violentes, où les créatures grouillent, corrompues par la pourriture qui se cache sous la neige. Combattez au sein de deux nouveaux donjons particulièrement vastes, où les échos du passé refusent désespérément de s’éteindre.

Chacune des âmes sauvées sur la montagne la souille davantage, menaçant ainsi toutes les Terres de la Vieille Croyance. Parviendrez-vous à effacer les péchés du passé ?

Vous le saurez à la sortie de Cult of the Lamb: Woolhaven, début 2026 sur PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch et PC.