Une date de sortie pour Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Bloodlines 2 plonge les joueurs dans les bas-fonds de Seattle, où les vampires luttent pour leur survie et leur suprématie. Les joueurs feront la rencontre de personnages fascinants, tout en évoluant au milieu d’enjeux politiques complexes. Ils devront traquer leurs proies dans les rues sinistres de la ville, et s’engager dans des combats intenses afin de contrôler leur soif de sang.

En plus de la date de sortie, les éditions Deluxe et Premium de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ont été annoncées dont les précommandes sont désormais disponibles sur Steam, GOG, Epic Games Store, Xbox Series X|S et PlayStation 5.

Les éditions Deluxe et Premium de Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 incluent :

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Deluxe Edition : Santa Monica Memories, un pack cosmétique comprenant des objets de décoration inspirés du jeu culte original Vampire: The Masquerade – Bloodlines afin d’embellir l’appartement de Phyre. Santa Monica Memories peut être acheté séparément.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Premium Edition : Santa Monica Memories et Shadows & Silk, un contenu additionnel qui permet aux joueurs de choisir entre les clans Lasombra ou Toreador pour Phyre. Chaque clan propose des styles de jeu, des capacités et des tenues variés. Shadows & Silk peut être acheté séparément.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sera disponible le 21 octobre 2025.