Depuis qu’il a fait innocenter un meurtrier récidiviste, Maître Jean Monier ne prend plus de dossiers criminels. La rencontre avec Nicolas Milik, père de famille accusé du meurtre de sa femme, le touche et fait vaciller ses certitudes. Convaincu de l’innocence de son client, il est prêt à tout pour lui faire gagner son procès aux assises, retrouvant ainsi le sens de sa vocation.

A la fois devant et derrière la caméra, Daniel Auteuil nous livre un film de procès haletant jusqu’au final qui nous laisse abasourdis. Oscillant entre doutes et certitudes, le spectateur est amené à se forger sa propre intime conviction durant tout le procès. Inspiré de faits réels et tiré d’un livre, le film très noir avance à un rythme lent et sonde les tréfonds de l’âme humaine. Daniel Auteuil est magistral en avocat de même que Gregory Gadebois en prévenu. Une totale réussite !

DVD

Le fil

Un film de Daniel Auteuil

Avec Grégory Gadebois, Daniel Auteuil, Sidse Babett Knudsen

Distributeur : Praesens Film

Durée : 115 min.

Format : scope DVD 9

Langues : français Dolby Digital 7.1 et 2.0 -audiodescription

Sous-tritres : français pour sourds et malentendants

Bonus : masterclass de Daniel Auteuil par Guillemette Odicino de Télérama (1h) ; entretien avec Jean-François Hensgens, chef opérateur du film (5 min) ; bande-annonce (2 min)