Les modèles Porsche les plus populaires : en Suisse, les sportives ont la cote

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Que l’on parle de la 911, du Macan ou du Taycan, une chose est sûre : il suffit de s’intéresser aux versions achetées pour constater que c’est presque toujours la plus puissante qui a les faveurs des Helvètes, et ce pour quasiment toutes les gammes Porsche.

La Suisse est un pays qui aime Porsche : la densité de voitures de cette marque y est parmi les plus élevée au monde. Les volumes de livraison actuels témoignent également de la popularité du fabricant de Zuffenhausen : alors que le marché automobile suisse a enregistré un recul de 5 % l’an dernier, Porsche Suisse a pour sa part affiché une croissance de 10,5 % et établi un nouveau record avec 5 042 immatriculations. De surcroît, si on regarde les versions les plus vendues, une conclusion s’impose : en plus d’aimer la marque Porsche, les Suisses sont particulièrement friands des variantes sportives.

GTS, trois lettres pour un plébiscite

La Porsche 911 illustre à merveille cette tendance. Sur le marché suisse, la version la plus populaire de cette sportive de légende est la GTS, qui représente près d’un tiers des ventes de 911. Et cela vaut aussi pour les modèles Carrera à propulsion, Carrera 4 à transmission intégrale, Cabriolet ou Targa : c’est toujours la version GTS, avec son châssis plus sportif et de nombreux détails évoquant le sport automobile, qui séduit le plus.

Les nouveaux modèles de 911 Carrera GTS sont équipés du système d’entraînement T-Hybrid, qui combine un moteur Boxer six cylindres de 3,6 litres, un turbocompresseur électrique et un moteur électrique intégré à la boîte de vitesses à double embrayage 8 rapports. Ils offrent ainsi une meilleure réactivité et des caractéristiques totalement inédites en matière de couple.

Il va y avoir du sport

La version GT3, avatar le plus sportif de la gamme 911 à l’heure actuelle, jouit également d’une grande popularité en Suisse, où cette variante directement inspirée du sport automobile dispose d’une importante communauté de fans. Un point retient particulièrement l’attention : la majorité des acheteurs ont opté pour la GT3 RS, qui leur permet de profiter au quotidien de nombreux éléments empruntés aux voitures de course.

Les SUV n’échappent pas à la quête de puissance

On retrouve le même schéma avec un autre best-seller Porsche en Suisse, à savoir le Macan, un SUV compact. S’agissant de l’année 2024, il convient de faire la distinction entre l’ancienne génération avec moteur à combustion et le nouveau Macan 100 % électrique qui est arrivé fin septembre, même si, dans les deux cas, c’est toujours la version la plus sportive qui est la plus prisée. Pour le Macan avec moteur à combustion, c’est la très sportive version GTS qui plait le plus, alors que pour la version totalement électrique du Macan, c’est le Macan Turbo, particulièrement puissant, qui a convaincu le plus de clients.

Et l’histoire se répète avec le Cayenne, un SUV plus massif, que les Suisses préfèrent également dans ses versions les plus sportives. Il s’agit en l’occurrence des modèles avec motorisation hybride rechargeable, ou E-Hybrid, et c’est la version Turbo E-Hybrid, avec sa puissance de 544 kW/739 ch, qui a fait la course en tête. La motorisation Turbo E-Hybrid a également été plébiscitée sur la Panamera, une limousine sportive.

Pour le Taycan, l’autonomie pèse lourd

S’agissant du Taycan 100 % électrique, si les acheteurs ont accordé de l’importance à la motorisation et aux équipements, ils se sont également montrés sensibles à un autre argument : l’autonomie. Que l’on parle de la Limousine, du Cross Turismo ou du Sport Turismo, c’est la 4S qui a le plus convaincu avec sa transmission intégrale et sa puissance de 400 kW/544 ch (et même, pour le Cross Turismo, 440 kW/598 ch).

Les sportives biplace à moteur central de la gamme 718 n’ont pas fait exception à la règle. Ainsi, pour la 718 Boxster, c’est la version Spyder RS, avec ses 368 kW/500 ch, qui s’est imposée en 2024. Son équivalent sans toit ouvrant est la 718 Cayman GT4 RS, et c’est bien elle qui a séduit le plus d’acheteurs suisses en 2024.

Le verdict des chiffres est donc sans appel : les clients suisses de Porsche aiment les sportives, et la marque de Zuffenhausen sait parfaitement comment leur faire plaisir.