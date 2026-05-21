Le fondateur d’Infomaniak transfère le contrôle de son entreprise à une fondation pour garantir son indépendance

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Le 13 mai 2026, le fondateur d’Infomaniak Boris Siegenthaler a transféré la majorité des droits de vote d’Infomaniak à une nouvelle fondation suisse d’utilité publique. Un geste irrévocable et rare en Europe, qui place l’un des pionniers du Web européen hors de portée de tout rachat.

« La technologie n’a de sens que si elle améliore la vie, respecte notre planète et renforce notre autonomie collective. » — Boris Siegenthaler, fondateur d’Infomaniak

Né d’un club informatique de passionnés en 1994, Infomaniak n’a jamais dévié de son ADN : indépendance, souveraineté numérique, respect de la vie privée et ancrage local. De pionnière de l’accès à Internet et de l’hébergement en Suisse à acteur cloud reconnu dans toute l’Europe, cet engagement est désormais inscrit dans une structure irrévocable.

Une mission d’utilité publique

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Infomaniak remplit deux missions distinctes. D’abord, soutenir des projets indépendants d’intérêt général dans quatre domaines : la souveraineté numérique et l’éducation, le numérique éthique, l’environnement et la biodiversité, et la transition énergétique. Ensuite, en tant qu’actionnaire de référence d’Infomaniak Group SA, garantir l’indépendance et la pérennité de la mission éthique de l’entreprise.

La Fondation poursuit et amplifie une démarche déjà engagée. Infomaniak soutient depuis des années des initiatives open source majeures comme la Debconf, des projets de formation comme 42 Lausanne, et des actions environnementales comme Agent Green , dont le fondateur Gabriel Păun a reçu en 2024 le prix « Champions de la Terre » des Nations Unies.

Son Conseil compte quatre membres bénévoles : Marc Maugué, actif depuis de nombreuses années dans le secteur des fondations en Suisse romande, Jonathan Normand, acteur de la gouvernance et des stratégies à impact positif en Suisse, Claire Siegenthaler, représentante de la troisième génération d’une famille engagée sur les enjeux écologiques et éthiques, et Boris Siegenthaler, fondateur et directeur stratégique d’Infomaniak, qui en assure la présidence durant une phase initiale de trois ans.

Pourquoi maintenant

Trente-deux ans après la création d’Infomaniak, Boris Siegenthaler explique sa décision :

« La confiance que nous accordent des millions de particuliers et des centaines de milliers d’entreprises et d’institutions est aujourd’hui immense. À l’ère de l’IA, les données qu’ils nous confient ont une valeur stratégique pour leur avenir. Cette fondation est la garantie que je leur dois : leur choix est désormais protégé dans la durée. » — Boris Siegenthaler

Le marché du cloud est dans une phase d’accélération sans précédent, marquée par une dépendance croissante aux géants américains. Le savoir-faire technologique européen s’est largement concentré outre-Atlantique, les enjeux climatiques imposent de repenser l’empreinte du numérique, et plusieurs acteurs européens du cloud ont récemment été rachetés par des groupes étrangers, exposant leurs clients à des juridictions extra-européennes.

Pour Infomaniak, cette fondation est l’aboutissement de plus de trente années d’engagement pour un numérique souverain, responsable et durable. Elle pose aussi le préalable nécessaire à toute évolution future de l’actionnariat : aucun investisseur, présent ou futur, ne pourra altérer l’ADN, la mission ou l’indépendance de l’entreprise. L’entreprise peut accélérer son développement et accueillir, en toute sécurité, les ressources nécessaires à sa croissance, sans jamais compromettre les engagements pris envers ses clients.

Une nouvelle structure d’actionnariat

Pendant des années, Boris Siegenthaler avait progressivement ouvert le capital d’Infomaniak à 36 collaboratrices et collaborateurs piliers de l’entreprise. Mais une entreprise dont l’indépendance repose sur une seule personne reste fragile. La Fondation est désormais cette garantie qui ne dépend plus de personne.

En tant qu’actionnaire de référence d’Infomaniak Group SA, la Fondation exerce la majorité des droits de vote au moyen d’actions spéciales qui ne pourront jamais être cédées. Tous les actionnaires de l’entreprise (Boris Siegenthaler et 36 collaboratrices et collaborateurs) ont approuvé à l’unanimité cette opération et accepté de réduire leurs droits de vote. À ce jour, Infomaniak ne compte aucun investisseur externe.

L’entreprise reste pilotée par son équipe de direction : Marc Oehler (CEO), Céline Morey (CFO) et Boris Siegenthaler (CSO), qui reste pleinement engagé dans la stratégie d’Infomaniak. La Fondation ne prend aucune décision opérationnelle, commerciale ou technique.

Un engagement protégé dans la durée

La Charte des participations, signée par le fondateur, est le document de référence qui définit les engagements d’Infomaniak en matière de souveraineté, de durabilité, de respect de la vie privée et d’ancrage local. La Fondation en est la garante. Chaque année, Infomaniak Group SA rendra compte du respect de ces engagements à travers un rapport d’impact public.

Aucun rachat, cession ou changement de contrôle ne peut désormais intervenir sans l’accord de la Fondation, garante de l’indépendance et de la mission d’Infomaniak dans la durée. Infomaniak ne pourra jamais être vendue ni détournée de sa mission.

« Notre indépendance n’est pas une promesse. C’est une structure. Cette fondation est l’aboutissement de trente années d’engagement et garantit qu’Infomaniak continuera de servir un numérique qui sert l’humain, respecte la planète et préserve l’autonomie de l’Europe, bien au-delà des personnes qui la font vivre aujourd’hui. »

— Boris Siegenthaler