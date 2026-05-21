Avis – Roborock Qrevo S Pro : le robot aspirateur laveur qui mise sur l’eau chaude pour séduire

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Avec son lavage des serpillières à 75°C et son haut niveau d’automatisation, le Qrevo S Pro ambitionne de devenir une référence du milieu de gamme.

Roborock renforce son offensive sur le segment très disputé des aspirateurs robots milieu de gamme avec le Qrevo S Pro, un modèle qui mise avant tout sur une station d’accueil particulièrement sophistiquée. Affiché à un tarif agressif, ce robot aspirateur laveur promet une expérience de nettoyage largement automatisée grâce à un lavage des serpillières à l’eau chaude et un séchage à air chaud, des technologies encore rares dans cette catégorie de prix. Malgré des prestations globalement convaincantes sur les sols durs, certaines limites apparaissent toutefois sur les bords, les angles et les tapis épais.

Roborock Qrevo S Pro : un robot aspirateur laveur pensé pour l’hygiène

Avec le Qrevo S Pro, Roborock cherche clairement à démocratiser certaines fonctionnalités jusqu’ici réservées aux modèles premium.

Le principal argument du robot réside dans sa station multifonction capable de nettoyer automatiquement les deux serpillières rotatives avec de l’eau chauffée jusqu’à 75 degrés, avant de les sécher grâce à un flux d’air chaud atteignant 45 degrés.

Cette approche apporte un avantage particulièrement tangible face aux systèmes utilisant uniquement de l’eau froide. Les saletés incrustées sont mieux dissoutes dans les fibres des serpillières, tandis que les risques de mauvaises odeurs ou de développement bactérien sont nettement réduits.

Roborock soigne également l’aspect pratique avec de larges réservoirs directement accessibles depuis le dessus de la station : 4 litres pour l’eau propre, 3,5 litres pour les eaux usées et un sac à poussière de 2,7 litres facilement remplaçable.

Une excellente performance de lavage sur sols durs

Sur le terrain, le Qrevo S Pro livre des prestations particulièrement solides sur les surfaces dures.

Lors des tests, le robot s’est montré très efficace pour éliminer les taches fraîches de café ou de jus de fruits. Même des résidus plus complexes, ont été largement retirés, bien qu’un léger passage supplémentaire reste parfois nécessaire.

Le constructeur ne communique pas précisément la pression exercée par les serpillières, mais l’efficacité globale du nettoyage humide demeure très convaincante pour cette gamme tarifaire.

Le robot propose également plusieurs niveaux d’intensité, avec une vitesse de rotation pouvant atteindre 200 tours par minute et trente niveaux de débit d’eau différents.

Pour les zones particulièrement sales, il est toutefois conseillé d’abandonner le mode automatique SmartPlan 2.0 au profit d’un réglage manuel plus agressif.

Des difficultés persistantes dans les angles et le long des murs

Malgré ses qualités évidentes, le Roborock Qrevo S Pro montre rapidement certaines limites structurelles.

Contrairement aux modèles haut de gamme de la marque, ni les serpillières ni la brosse latérale ne sont capables de se déployer automatiquement vers l’extérieur.

Résultat : des bandes étroites restent régulièrement sales le long des plinthes et dans les angles.

Cette faiblesse devient particulièrement visible dans les pièces nécessitant un nettoyage précis des bordures.

La brosse principale adopte également une conception plus simple que sur les robots premium Roborock, avec un rouleau monobloc entièrement en caoutchouc. Ce choix présente néanmoins un avantage appréciable : les cheveux longs s’y emmêlent très peu et l’entretien sous l’eau reste particulièrement facile.

Navigation LiDAR efficace mais détection d’obstacles perfectible

Le Qrevo S Pro repose sur un système LiDAR fixe chargé de la cartographie des pièces.

Même si cette tourelle ne peut pas se rétracter comme sur certains modèles premium de la marque, le robot conserve une hauteur relativement contenue de 9,65 centimètres, ce qui lui permet de circuler sous la majorité des meubles.

La création de la carte s’effectue rapidement et avec précision, tandis que l’application Roborock autorise ensuite de nombreuses personnalisations : renommage des pièces, fusion des zones ou sélection du type de sol.

À l’avant, une caméra analyse l’environnement afin d’identifier les obstacles. Malheureusement, ce système apparaît nettement moins performant que celui des modèles haut de gamme du constructeur.

Durant les essais, le robot a systématiquement percuté ou roulé sur de petits objets laissés volontairement sur son passage, même après ajustement de la sensibilité dans l’application.

En clair, mieux vaut ranger soigneusement le sol avant chaque cycle de nettoyage.

Une aspiration puissante mais moins convaincante sur les tapis épais

Sur le papier, la puissance d’aspiration annoncée de 18 500 Pa impressionne immédiatement.

Dans la pratique, les résultats restent très bons sur les sols durs modérément sales, où le robot récupère efficacement poussières et débris.

La situation devient plus nuancée sur les tapis et moquettes épaisses.

Les tapis fins et les petits revêtements textiles bénéficient d’un nettoyage satisfaisant grâce au mode Carpet Boost, mais les tapis à poils longs ou très denses conservent davantage de saletés que ce que la fiche technique pourrait laisser espérer.

Le Qrevo S Pro ne peut par ailleurs pas détacher automatiquement ses serpillières lorsqu’il passe en mode aspiration.

Il se contente donc de relever les disques d’environ 10 millimètres lors du passage sur les tapis afin d’éviter de les mouiller. Cette solution fonctionne correctement sur les tapis courts, mais reste moins adaptée aux surfaces épaisses.

Une application complète et une intégration domotique réussie

Comme souvent chez Roborock, l’application mobile constitue l’un des grands points forts de l’expérience utilisateur.

Même légèrement simplifiée ici, elle demeure particulièrement complète et intuitive.

L’utilisateur peut facilement définir des zones interdites, programmer des scénarios spécifiques comme « nettoyer uniquement la cuisine » ou « aspirer uniquement le salon », ou encore personnaliser les routines automatiques proposées par SmartPlan 2.0.

Le robot s’intègre également très bien dans les environnements domotiques modernes grâce à la compatibilité avec Amazon Alexa, Google Home, Siri Shortcuts et le protocole Matter.

Un robot aspirateur laveur convaincant malgré quelques compromis

Au final, le Roborock Qrevo S Pro signe une prestation globalement très solide dans le milieu de gamme.

Son système avancé de nettoyage des serpillières à l’eau chaude, sa très bonne efficacité sur sols durs et son niveau d’automatisation élevé en font une solution particulièrement intéressante pour les foyers majoritairement équipés de carrelage ou de parquet.

Ses limites sur les angles, les obstacles et les tapis épais l’empêchent toutefois de rivaliser totalement avec les références premium du secteur.

Reste que, pour son positionnement tarifaire, le Qrevo S Pro demeure une proposition particulièrement séduisante pour les utilisateurs recherchant un robot aspirateur laveur performant, hygiénique et simple à utiliser au quotidien. Prix indicatif : CHF 539.-