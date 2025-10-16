Le hit tonitruant du Steam Néo Fest BALL x PIT est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sorti tout droit de l’esprit abyssal de Kenny Sun et ses amis, ce casse brique mélange fusion de boules et construction de base dans un survival roguelite qui vous avale tout cru pour vous recracher directement dans le gouffre. Construisez votre base, fusionnez vos boules pour des résultats grotesques et tabassez des hordes d’ennemis pour reconstruire la légendaire Nouvelle-Baboulone.

Fusionnez vos boules

Combinez plus de 60 boules randomisées pour créer des synergies chaotiques et surpuissantes.

Construisez la Nouvelle-Baboulone

Construisez plus de 70 bâtiments uniques pour étendre votre empire tout en profitant de divers power-ups et de nouveaux personnages.

Explorez de nouveaux royaumes

Combattez dans les déserts arides, les cavernes de glace ou des forêts sauvages contre des hordes d’ennemis toujours plus mortels et de redoutables boss qui occupent tout l’écran.

Recrutez des alliés chasseurs

Faites équipe avec des chasseurs de trésors qui changent votre manière de jouer.

Plus de 250 000 personnes sont déjà tombées dans le gouffre. Maintenant, c’est votre tour.

BALL x PIT est DISPONIBLE MAINTENANT sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Game Pass et PC et plus tard dans l’année sur Nintendo Switch 2.