Sony BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II : le True RGB veut révolutionner les TV MiniLED

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Avec les BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II, Sony inaugure sa technologie True RGB destinée à réinventer le LCD haut de gamme. Couleurs plus riches, meilleure gestion des contrastes, efficacité énergétique améliorée et diagonales géantes : la marque japonaise veut clairement rivaliser avec les meilleurs OLED du marché.

Sony amorce un nouveau tournant stratégique dans l’univers du téléviseur premium avec l’arrivée des BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II. À travers cette nouvelle génération, le constructeur japonais inaugure sa technologie True RGB, un système de rétroéclairage de nouvelle génération reposant sur des LED rouges, vertes et bleues pilotées indépendamment. Une évolution technologique que la marque présente comme une avancée majeure dans le segment des téléviseurs LCD haut de gamme, avec une promesse claire : repousser les limites du volume colorimétrique, améliorer la précision de l’image et offrir une luminosité plus pertinente dans les conditions réelles d’un salon moderne.

Ce lancement intervient dans un contexte particulièrement symbolique pour Sony. Alors que le groupe prépare la réorganisation de son activité TV autour de la future entité BRAVIA Inc., dans le cadre de sa coentreprise avec TCL, cette gamme 2026 apparaît comme une véritable déclaration d’intention. Plus qu’une simple mise à jour technique, les BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II incarnent la volonté du constructeur de préserver l’ADN historique de la marque : une qualité d’image fidèle à la vision des créateurs, un traitement vidéo de référence et une expérience home cinéma pensée pour se rapprocher des standards professionnels.

Depuis plusieurs mois, les fabricants de téléviseurs multiplient les annonces autour des technologies RGB LED, RGB MiniLED ou encore MicroRGB. Sony entre désormais dans cette bataille technologique avec son propre vocabulaire : True RGB. Derrière cette appellation marketing se cache un principe relativement inédit dans l’univers LCD grand public. Contrairement aux systèmes MiniLED traditionnels, le rétroéclairage repose ici sur des sources lumineuses rouges, vertes et bleues indépendamment contrôlées.

Cette architecture s’appuie sur le nouveau système RGB Backlight Master Drive Pro, chargé d’orchestrer avec une grande précision la diffusion lumineuse vers la dalle LCD. L’objectif ne consiste plus uniquement à augmenter le nombre de zones de rétroéclairage ou à afficher des pics de luminosité toujours plus élevés. Sony cherche surtout à mieux maîtriser la composition même de la lumière afin d’obtenir des couleurs plus riches, des nuances plus naturelles et des dégradés beaucoup plus subtils.

Le constructeur japonais évoque même « le plus grand volume de couleurs jamais atteint sur un téléviseur Sony grand public ». Une promesse ambitieuse qui vise directement les modèles OLED premium et les MiniLED de nouvelle génération.

Sony insiste également sur un autre point essentiel : les angles de vision. Les BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II profitent de la technologie X-Wide Angle Pro, conçue pour préserver l’homogénéité de l’image même lorsque le spectateur n’est pas parfaitement positionné face à l’écran. Une caractéristique particulièrement importante à l’heure où les téléviseurs XXL s’imposent dans les grands salons familiaux.

Véritable vitrine technologique de cette nouvelle génération, le Sony BRAVIA 9 II devient naturellement le nouveau porte-étendard du constructeur. Le téléviseur sera proposé en 65, 75, 85 et même 115 pouces, avec des tarifs oscillant entre CHF 3199.- et un impressionnant CHF 22999.- pour l’immense version 115 pouces.

À travers cette série, Sony vise clairement le segment ultra premium dominé jusqu’ici par les meilleurs OLED du marché. Mais la marque japonaise avance ici une philosophie différente : davantage de luminosité, un volume colorimétrique plus important, de très grandes diagonales et une efficacité énergétique supérieure selon ses propres données.

Le BRAVIA 9 II bénéficie logiquement des technologies les plus avancées de la marque. On retrouve notamment RGB Triluminos Max et Luminance Booster Pro, deux solutions destinées à exploiter pleinement le potentiel lumineux du rétroéclairage True RGB. Sony rattache également ce téléviseur à son savoir-faire professionnel en évoquant une image pensée pour se rapprocher des célèbres moniteurs de mastering de la marque, comme le BVM-HX3110 utilisé dans l’industrie du cinéma.

Le constructeur met aussi particulièrement en avant son nouveau traitement Immersive Black Screen Pro. Cette technologie combine un revêtement anti-reflets avancé et une réduction des réflexions parasites afin de préserver la profondeur des noirs et le contraste même dans une pièce fortement éclairée. Sony précise d’ailleurs que Sony Pictures Entertainment a participé à l’évaluation de cette solution afin de préserver au maximum l’intention artistique des réalisateurs dans un environnement domestique.

L’expérience audio n’est pas oubliée. Le BRAVIA 9 II conserve l’approche maison avec le système Acoustic Multi-Audio+ associé à des tweeters directionnels orientés vers le haut, à l’exception du modèle 115 pouces. Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced et Voice Zoom 3 complètent cette orientation clairement pensée pour le home cinéma haut de gamme.

Face à ce modèle vitrine, Sony déploie également une alternative plus accessible avec le BRAVIA 7 II. Cette seconde série reprend l’essentiel des innovations True RGB tout en adoptant une approche tarifaire nettement plus agressive.

Disponible en 55, 65, 75, 85 et 98 pouces, le BRAVIA 7 II débute à CHF 2199.- en version 55 pouces. Le modèle 65 pouces, particulièrement stratégique sur le marché, sera commercialisé à CHF 2499,. euros, tandis que la version 75 pouces atteindra CHF 2799.-.

Malgré ce positionnement plus abordable, Sony conserve l’essentiel de son socle technologique : RGB Backlight Master Drive Pro, X-Wide Angle Pro, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced ou encore Voice Zoom 3 restent au programme. En revanche, certains raffinements du BRAVIA 9 II disparaissent, notamment l’Immersive Black Screen Pro et les fameux Beam Tweeters.

Le BRAVIA 7 II semble ainsi devenir le véritable modèle stratégique de cette génération 2026. Il permet à Sony de démocratiser le True RGB sur un large éventail de diagonales tout en conservant des tarifs relativement compétitifs face aux OLED premium.

L’un des arguments les plus surprenants avancés par Sony concerne toutefois la consommation énergétique. Alors que les téléviseurs OLED sont souvent critiqués pour leur efficacité énergétique perfectible sur les grandes diagonales, le constructeur japonais affirme que sa technologie True RGB améliore sensiblement l’efficience énergétique de ses téléviseurs LCD premium.

Selon les données communiquées par Sony France, le BRAVIA 7 II de 75 pouces obtient une classification énergétique C, contre E pour le BRAVIA 8 OLED. Le BRAVIA 9 II de 75 pouces atteint quant à lui la classe D malgré une luminosité beaucoup plus élevée.

Ce discours autour de l’efficacité énergétique permet à Sony de ne pas limiter son argumentaire aux seules performances visuelles. À l’heure où les réglementations européennes deviennent de plus en plus strictes sur la consommation des téléviseurs grand format, cet élément pourrait devenir un véritable levier stratégique face à l’OLED.

Au-delà de l’image pure, Sony poursuit également son ambition de transformer ses téléviseurs en véritables centres névralgiques du home cinéma connecté. Les BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II inaugurent plusieurs nouvelles fonctions pensées pour renforcer cette intégration.

La fonction My Cinema doit notamment simplifier l’optimisation des réglages audio et vidéo pour les films, tandis que l’Ambient Optimization adapte automatiquement l’image et le son selon l’environnement lumineux et acoustique de la pièce.

Les deux modèles prennent également en charge Direct Connect, une fonctionnalité permettant de connecter directement des enceintes arrière et des caissons de basses sans fil au téléviseur, sans passer obligatoirement par une barre de son. Une approche modulaire qui doit permettre aux utilisateurs de faire évoluer progressivement leur installation home cinéma.

Sony accompagne d’ailleurs cette nouvelle gamme TV avec le lancement du système audio BRAVIA Theatre Trio, pensé pour compléter naturellement cet écosystème cinéma domestique.

Les précommandes des Sony BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II sont ouvertes depuis le 27 mai chez Sony ainsi que chez les revendeurs agréés. La commercialisation débutera à la fin du mois de juin, avec une grille tarifaire particulièrement large allant de CHF 2199.- pour le BRAVIA 7 II de 55 pouces jusqu’à CHF 22999.- pour l’imposant BRAVIA 9 II de 115 pouces.

Avec cette génération True RGB, Sony ne cherche pas simplement à enrichir son catalogue de téléviseurs. Le constructeur japonais tente surtout de repositionner le LCD premium face à l’OLED et aux MiniLED traditionnels. Le message est clair : BRAVIA entend rester synonyme d’image haut de gamme, d’expérience cinéma et d’innovation technologique à une période charnière de son histoire industrielle.