OpenAI prépare un smartphone IA : le “ChatGPT Phone” se précise

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Un appareil pensé autour de l’intelligence artificielle pourrait arriver dès 2027.

OpenAI accélérerait discrètement son offensive dans le secteur du hardware avec un projet particulièrement ambitieux : un smartphone entièrement pensé autour de l’intelligence artificielle. Une initiative qui pourrait profondément rebattre les cartes du marché mobile face à des acteurs historiques comme Apple, Samsung ou Google.

OpenAI prépare son entrée sur le marché des smartphones IA

Depuis plusieurs jours, les rumeurs autour d’un potentiel « ChatGPT Phone » se multiplient dans l’industrie technologique. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste reconnu des chaînes d’approvisionnement asiatiques, la société dirigée par Sam Altman viserait un lancement industriel à grande échelle dès 2027.

Cette orientation marque une évolution stratégique majeure pour OpenAI, jusqu’ici essentiellement positionné sur les logiciels et les modèles d’intelligence artificielle générative. L’objectif semble désormais clair : contrôler à la fois l’expérience logicielle et le matériel afin d’intégrer l’IA au cœur des usages quotidiens.

Une architecture technique tournée vers l’intelligence artificielle

Les premières indiscrétions techniques laissent entrevoir un appareil particulièrement orienté vers les traitements IA avancés. Contrairement aux attentes du marché, OpenAI aurait choisi de collaborer avec MediaTek plutôt qu’avec Qualcomm.

Le futur smartphone embarquerait ainsi une version personnalisée du processeur Dimensity gravé en 2 nanomètres par TSMC, accompagnée d’une mémoire LPDDR6 ultra-rapide et de capacités de stockage généreuses.

Plusieurs innovations sont également évoquées :

double processeur dédié aux tâches d’intelligence artificielle

système de sécurité renforcé via la technologie pKVM

processeur d’image avancé optimisé pour la perception visuelle de l’IA

pipeline HDR amélioré pour le traitement photographique et vidéo

L’ambition serait de transformer le smartphone en véritable agent personnel intelligent, capable d’anticiper et de contextualiser les besoins de l’utilisateur.

OpenAI vise un écosystème IA complet

Au-delà du smartphone, OpenAI travaillerait sur plusieurs appareils connectés destinés à enrichir son futur écosystème matériel :

écouteurs intelligents

lunettes connectées

stylet intelligent

assistant portable inspiré des concepts Humane AI

enceinte connectée développée avec l’expertise de Jony Ive

Cette stratégie rappelle les approches intégrées d’Apple ou de Google, où matériel et intelligence logicielle fonctionnent de manière étroitement synchronisée.

Une collaboration stratégique avec Jony Ive

Le projet hardware d’OpenAI serait également soutenu par le studio LoveFrom, fondé par l’ancien designer emblématique d’Apple, Jony Ive. Cette collaboration nourrit les spéculations autour d’une nouvelle génération d’appareils centrés sur l’intelligence artificielle plutôt que sur les interfaces classiques.

Fin 2023 déjà, Sam Altman évoquait l’idée d’un « troisième appareil central », présenté comme portable et potentiellement dépourvu d’écran, laissant entrevoir une rupture avec les standards actuels du smartphone.

Une bataille majeure autour de l’IA mobile

Selon les projections évoquées par Ming-Chi Kuo, OpenAI pourrait viser jusqu’à 30 millions d’unités expédiées dès la première année complète de commercialisation. Un objectif particulièrement ambitieux qui témoigne des énormes attentes autour des appareils IA nouvelle génération.

Face à cette montée en puissance, les géants du secteur intensifient eux aussi leurs investissements dans l’intelligence artificielle embarquée. La compétition pour imposer l’IA directement dans nos appareils personnels s’annonce donc particulièrement féroce au cours des prochaines années.

Avec ce projet de smartphone centré sur ChatGPT et l’IA générative, OpenAI semble vouloir franchir une étape décisive : passer du simple fournisseur technologique à un acteur majeur de l’électronique grand public.