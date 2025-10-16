Mortal Kombat Mobile reçoit sa mise à jour automnale et intègre deux nouveaux personnages.

Partager Facebook

La mise à jour d’automne estampillé 7.0 de Mortal Kombat Mobile correspond avec la sortie de Ghostface, inspiré du costume des films d’horreur Scream, et avec un mode de jeu Tours de Klash amélioré, une nouvelle arène représentant la demeure de Johnny Cage, de nouvelles Brutalities et bien plus encore. ​

Le 12 novembre, Kitana rejoindra le roster, avec une version inspirée de son apparence dans le film Mortal Kombat II de New Line Cinema, prévu exclusivement au cinéma l’année prochaine et distribué par Warner Bros. Pictures.

Ghostface, la terreur de Woodsboro, se fraye un chemin dans Mortal Kombat Mobile en tant que puissant personnage Diamant et nouveau membre de l’équipe Cauchemar. Lorsque les alliés sont au bord de la défaite, Ghostface peut attaquer avec sa capacité Sauvetage mortelle, qui se déclenche jusqu’à trois fois si l’équipe est entièrement composée de membres Cauchemar.

Kitana du film MK II est un personnage Diamant de type Outworld / Artiste martiale, capable de drainer la puissance de ses ennemis pour les rendre vulnérables. La princesse édénienne introduit un nouveau mini-jeu en attaque spéciale, permettant aux joueurs de synchroniser leurs coups afin d’accumuler l’effet Perforation — un puissant bonus qui supprime et bloque les améliorations, empêche les adversaires de se relayer et augmente les dégâts critiques. Elle sera disponible en accès anticipé via le nouveau Kombat Pass : Saison des cris, avant sa sortie officielle en novembre.

La mise à jour 7.0 introduit également la prochaine évolution du nouveau mode de jeu amélioré Klash des Royaumes : Tours de Klash. À l’aide de cartes aléatoires composées de différents personnages, d’équipements et de kombattants kaméos, les joueurs doivent construire une tour et fabriquer des défenses impénétrables, puis affronter les tours rivales, tandis que les adversaires affrontent les leurs. En terminant les tours, les joueurs reçoivent des points Kunai et progressent dans le classement de la saison. ​

Les autres mises à jour de Mortal Kombat Mobile disponibles depuis le 15 octobre incluent :

NOUVEAU – La demeure de Johnny Cage

À la demande générale, la nouvelle arène n’est autre que la demeure de Johnny Cage, inspirée de Mortal Kombat 1. L’action et les combats prennent désormais place dans le confort de la maison de la star des films d’action de série B.

NOUVEAU – Brutalities

Les Brutalities de Spawn et Triborg arrivent sur mobile ! Kollectez l’équipement de la krypte pour accéder à ces attaques incroyables et achevez vos adversaires de manière spectaculaire. ​ ​

NOUVEAU – Personnages ascendants

Une nouvelle sélection de personnages Or existants est désormais transcendable, notamment Cyrax Triborg, Smoke Triborg, Sub-Zero Triborg, Erron Black Pistolero et Jason Infatigable. Une fois Transcendés, ils deviendront instantanément plus forts et débloqueront la capacité d’effectuer des Brutalities ! ​

NOUVEAU – Récompenses liées au compte Warner Bros. Games

Créez un compte Warner Bros. Games et liez Mortal Kombat Mobile à Mortal Kombat 1 et Mortal Kombat 11 pour recevoir des récompenses en jeu.

Mortal Kombat Mobile est disponible sur l’App Store et Google Play.