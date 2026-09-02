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Au lendemain de la guerre de Trente Ans, un mystérieux soldat balafré s’installe dans un village isolé d’Allemagne. À force de labeur et de services rendus, il gagne la confiance des habitants et croit enterrer son secret. Alors que les villageois commencent à le considérer comme l’un des leurs, tout bascule lorsqu’ils se mettent à douter de sa véritable identité.

Prix d’interprétation à Berlin, Sandra Hüller qui a acquis une réputation internationale grâce à « Anatomie d’une chute » et « La zone d’intérêt », épate à nouveau dans « Rose » où elle incarne une femme au XVIIe siècle qui se fait passer pour un homme afin d’échapper aux contraintes du patriarcat et vivre libre.

Pour son troisième long-métrage, Markus Schleinzer, disciple de Michael Haneke dont il fut le directeur de casting pour « Le ruban blanc » nous livre un drame queer en noir et blanc et à la narration minimaliste qui s’avère d’une intensité exceptionnelle. Le réalisateur autrichien brosse un portrait sombre du sort réservé au XVIIe siècle aux personnes qui transgressaient les normes sociales et de genre. A voir absolument !

Rose

Un film de Markus Schleinzer

Avec : Sandra Hüller, Caro Braun, Marisa Growaldt

Distributeur : Filmcoopi Zürich

Durée : 95 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 2 septembre 2026