Le jeu vidéo Fast & Furious : spy racers l’ascension de SF1FT3R est disponible

Développé par 3D Clouds, ce tout nouveau jeu vidéo de course et d’actions est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, PlayStation®4, Xbox One et PC Digital. Il sera disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S ainsi que sur Google Stadia à une date ultérieure.

Le jeu est inspiré de la série d’animation Fast & Furious : Spy Racers d’Universal Pictures et de DreamWorks Animation. Le réseau criminel d’élite SH1FT3R est de retour dans le jeu vidéo et c’est à l’équipe de Spy Racers de les empêcher de remporter le véhicule high-tech et invisible qui provoquera le chaos s’il tombe entre de mauvaises mains. Les joueurs, sous couverture, peuvent incarner leurs personnages préférés de l’équipe de Spy Racer tel que Tony Toretto, Echo, Cisco, Layla Gray et même ceux du célèbre gang SH1FT3R, avec Shasi Dar, Moray, Rafaela Moreno et bien d’autres. Ils peuvent courir seuls, avec leurs amis ou famille en écran partagé grâce au mode co-op ainsi qu’en multijoueurs, jusqu’à quatre joueurs sur Nintendo Switch et jusqu’à six joueurs sur toutes les autres plateformes.

Le passionnant tournoi de course mondial propose des pistes spectaculaires dans cinq endroits incroyables, notamment Los Angeles, Rio de Janeiro et le désert du Sahara. Les joueurs peuvent utiliser des équipements d’espions de haute technologie pour prendre le dessus dans le mode Histoire du jeu du jeu et utiliser des armes d’espions pour parcourir à toute vitesse les raccourcis secrets et personnaliser les voitures avec une vaste gamme de skins colorés.

Caractéristiques principales :

SH1FT3R est de retour – Incarnez vos personnages Spy Racers préférés dont Tony Toretto, Echo, Cisco ou Layla Gray ou ceux du célèbre gang SH1FT3R dans le mode Multijoueur. Utilisez des gadgets innovants afin de dominer les circuits d’un tournoi international dans le mode Histoire, en coop locale ou en mode Multijoueur en ligne.

Incarnez vos personnages préférés dont Tony Toretto, Echo, Cisco ou Layla Gray ou ceux du célèbre gang dans le mode Multijoueur. Utilisez des gadgets innovants afin de dominer les circuits d’un tournoi international dans le mode Histoire, en coop locale ou en mode Multijoueur en ligne. Coop locale et mode Multijoueur – Prouvez au monde entier qu’il n’y a pas de pilotes plus rapides, plus cools et plus doués que les Spy Racers ! Personnalisez votre véhicule avec des skins à débloquer et affrontez des adversaires en ligne, des pilotes contrôlés par l’IA, mais aussi vos amis dans les modes Coop local et Multijoueur en ligne.

Prouvez au monde entier qu’il n’y a pas de pilotes plus rapides, plus cools et plus doués que les ! Personnalisez votre véhicule avec des skins à débloquer et affrontez des adversaires en ligne, des pilotes contrôlés par l’IA, mais aussi vos amis dans les modes Coop local et Multijoueur en ligne. Combattez jusqu’à la ligne d’arrivée – Il faut plus que la vitesse pour être le premier à passer la ligne d’arrivée. Munis de 15 armes d’espions inspirées de la série originale Netflix, les Spy Racer devront tout faire pour dépasser leurs rivaux et remporter la victoire.

« Nous sommes heureux que Fast & Furious : Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R fasse la course aujourd’hui sur consoles et PC. Nous avons vraiment apprécié travailler avec Universal Games et Digital Platforms afin d’amener la série et ses personnages populaires en jeu vidéo », déclare Terry Malham, PDG d’Outright Games. « Nous pensons que le jeu est à la hauteur de son titre ! C’est une course folle, pleine de bolides rapides, de gadgets astucieux, d’action intense et de fun pour toute la famille ».

« Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R prouve que la franchise Fast & Furious continuera à engager les fans avec de nouveaux contenus et aventures pour les atteindre où qu’ils soient », a déclaré Jim Molinets, SVP de la production, Universal Games et Digital Platforms. « Le nouveau jeu s’appuie sur ce qui rend la série si spéciale – de la narration convaincante et de l’action à grande vitesse – démontrant davantage la force et la pérennité de la marque. »

Fast & Furious : Spy Racers a commencé à être diffusé sur Netflix en 2019 et est produit par Vin Diesel, Chris Morgan, Neal H. Moritz, Tim Hedrick et Bret Haaland. La série suit Tony Toretto et une équipe de street racers adolescents qui sont engagés pour infiltrer une ligue de course d’élite, qui sert de couverture à une organisation criminelle qui a l’intention de dominer le monde. La quatrième saison de Fast & Furious : Spy Racers Mexico est dès maintenant disponible sur Netflix. La sortie du dernier chapitre de la saga Fast & Furious, Fast & Furious 9, sortis plus tôt cette année est disponible en 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD et Streaming.

Fast & Furious : Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R est dès maintenant disponible sur Nintendo Switch, PlayStation®4, Xbox One et PC Digital. Les versions new-gen sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S ainsi que Google Stadia seront bientôt disponibles. Également, une mise à jour gratuite sera disponible pour les détenteurs de Xbox One sur Xbox Series X|S et de PlayStation 4 sur PlayStation 5 lorsque les versions des new-gen seront publiées.