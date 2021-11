Le pack légendaire de Dragon Ball Xenoverse 2 disponible

Partager Facebook

Les joueurs pourront disputer des combats passionnants avec les personnages surpuissants du Pack Légendaire 2 : Gogeta de Dragon Ball Super, Caulifla et Kale sous leur forme de Super Saiyan 2 et Jiren (pleine puissance).

En complément des personnages jouables, le Pack Légendaire 2 contient trois missions supplémentaires, des quêtes parallèles, un combat dans un nouveau niveau, des compétences, des super âmes et des costumes inédits !

Le Pack Légendaire 2 est disponible à l’achat en téléchargement sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PC. Il est également compatible avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S.

Retrouvez aussi la mise à jour récente et son contenu inédit : la technique « Super Saiyan God», de nouveaux cadres et tampons pour le mode Photo, des costumes et bien plus encore !