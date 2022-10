Le légendaire circuit FUJI SPEEDWAY ainsi qu’un tout nouveau mode d’endurance débarque dans GRID LEGENDS

Partager Facebook

Ce DLC cross-plateforme et multijoueur basé sur l’histoire introduit une nouvelle dynamique de jeu où les pilotes s’affrontent dans un format de course longue distance mettant leurs compétences et leur endurance à l’épreuve. Avec le circuit emblématique Fuji Speedway, les joueurs peuvent se battre pour la gloire en pilotant quatre nouvelles voitures tout en sillonnant ce lieu légendaire et ses quatre nouvelles routes.

Ce nouveau mode de jeu invite les joueurs à incarner le personnage du mode histoire « Driven to Glory », la pilote prodige Lara Carvalho, aux côtés de la téméraire Yume Tanaka, lors du tournoi inaugural « GRID of Legends » de Seneca. La trame narrative se développera sur huit scénarios et événements thématiques. Les joueurs devront résister à la chaleur, trouver l’équilibre et l’harmonie pour remporter la victoire.

Ce mode fait monter la température et permet aux joueurs de faire des courses plus longues avec jusqu’à cinq classes simultanées. Les quatre nouveaux véhicules qui rejoignent cette liste éclectique incluent des monstres surpuissants comme la Bentley Speed 8, la Bentley Continental GT3 et la BMW V12 LMR, ainsi que la très agile Autozam AZ-1 Mazdaspeed Kei. Trois nouveaux événements de carrière sponsorisés et une multitude d’icônes, de livrées et de bannières à utiliser dans le jeu seront également disponibles dans ce pack.

Le nouveau pack Enduring Spirit de GRID Legends est disponible à l’achat dès aujourd’hui sur Xbox Series X|S et PlayStation®5, ainsi que sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Les propriétaires de l’Édition Deluxe bénéficieront d’un accès immédiat à ce pack de contenu. L’interaction multijoueur en ligne d’Enduring Spirits permet aux joueurs de défier leurs amis, qui pourront jouer gratuitement au contenu du pack**, afin de leur montrer de quoi ils sont capables sur la piste.

En attendant la saison la plus effrayante de l’année, GRID Legends organise également un événement spécial Halloween gratuit pour tous les joueurs à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 6 novembre. Dans un décor londonien, entouré d’un brouillard vert et plongé dans une atmosphère sinistre, les joueurs qui effectueront la course de cinq tours proposée en utilisant la classe de véhicule Cobra Cup recevront en récompense cinq modèles de véhicules inspirés d’Halloween.