Le Chapitre 2: Boys in Blue de PAYDAY 3, sera disponible le 27 juin

Après les événements du Chapitre 1 : Syntax Error, le gang PAYDAY poursuit le casse dans un commissariat de police, capturant l’essence du jeu, où chaque lingot d’or volé est une manifestation contre l’autorité.

Caractéristiques du DLC :

Boys in Blue est accessible pour tous les joueurs possédant l’édition Silver, l’édition Gold et le Gold Pass de PAYDAY 3. Il est également disponible à l’achat séparément sur PC, Xbox Series S|X et PlayStation 5.

Le DLC contient :

Le Pack Heist, comprenant PAYDAY 3 : Chapter 2 – Boys in Blue .

. Le Pack d’armes, avec 3 nouvelles armes, 26 mods et 2 cosmétiques.

Le Pack Tailleur, avec 4 nouveaux masques, costumes et gants.

Le deuxième DLC de PAYDAY 3 est accompagné d’une mise à jour gratuite majeure. La mise à jour gratuite Boys in Blue, disponible pour tous les joueurs, inclura :

Un mode Solo Beta (sur toutes les plateformes).

Un nouveau personnage, Clover, introduite dans la série PAYDAY en 2014, comprenant un pistolet et un pendentif d’arme.

Une nouvelle arme principale : LMG.

Une modification du nom des chargements.

Nvidia DLSS 3.0 Ready, permettant une amélioration des performances graphiques, pour tous ceux possédant une carte graphique Nvidia récente.

Des Twitch drops.

Le mode Solo Bêta :

La mise à jour Boys in Blue introduit une bêta du mode Solo, tenant compte des commentaires de la communauté depuis la sortie du jeu.

Dans cette bêta, les zones du jeu précédemment hébergées sur les serveurs PAYDAY seront désormais hébergées sur les appareils des joueurs. Cela va notamment permettre de passer le matchmaking. Les joueurs doivent toujours se connecter et avoir une connexion Internet, mais uniquement pour l’identification et le démarrage. C’est la première étape vers la prise en charge d’une option hors ligne complète.

Les quatre criminels masqués reviennent le 27 juin 2024 sur PC via le PC Game Pass, Steam et Epic Games Store, ainsi que sur Xbox Series X|S, sur le Xbox Game Pass, sur PlayStation 5 et GeForce Now.