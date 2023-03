Partager Facebook

« Deux âmes se découvrirent et résonnèrent l’une en l’autre. Deux planètes s’alignèrent de manière si exacte que s’éleva, audible pour ces seules enfançonnes, une musique qui ne devait jamais s’assourdir. » C’est ce que ressent Tristane lorsqu’on lui dépose sa petite sœur qui vient de naître dans les bras. Hommage à sa sœur aînée Juliette, « Le livre des sœurs » d’Amélie Nothomb sorti en août dernier, est un véritable hymne à l’amour sororal.

Nées de parents trop amoureux l’un de l’autre pour laisser une place à leurs enfants, entourées par leur tante Bobette et ses quatre enfants turbulents, les deux sœurs vivent des épreuves et des aventures racontées avec brio et verve par la célèbre autrice belge. On se régale de bout en bout de cet ouvrage de 194 pages qui explore les relations familiales, mais aussi l’importance et l’impact que peuvent avoir les mots qui sont prononcés. Une véritable pépite. On adoooore.