Mario Kart 8 Deluxe la vague 4 du Pass Circuits Additionnels disponible

Cette Vague 4 comprendra la Coupe Fruit et la Coupe Boomerang, qui viendront ajouter 8 circuits dont certains grands classiques des consoles Game Boy Advance, Nintendo GameCube, Nintendo DS, Wii et du jeu Mario Kart Tour. Autre nouveauté exclusive, le circuit inédit de l’Île de Yoshi !

Chaque circuit pourra être apprécié en mode local ou en ligne. Les Coupes seront composées comme suit :

Coupe Fruit Virée à Amsterdam – Foncez et découvrez des rues pittoresques et de vastes champs de tulipes sur ce circuit inspiré d’Amsterdam, un grand classique du jeu mobile Mario Kart Tour. Riverside Parc (GBA) – Par-delà les cascades et les nombreux ponts, vous arpenterez les virages serrés et traverserez la végétation dense de ce parcours aux allures de jungle. Un grand classique issu du jeu Mario Kart: Super Circuit. Pic DK (Wii) – Élevez-vous vers de nouveaux sommets et tracez votre route en dévalant les flancs de la montagne sur ce circuit tortueux, sinueux et neigeux à l’extrême, riche de mille tremplins et de statues représentant des personnages bien connus. Île de Yoshi – Foncez et amusez-vous sur ce circuit inédit, inspiré du jeu Super Mario World 2: Yoshi’s Island, paru sur console Super Nintendo. Agitez vos petites pattes pour planer jusqu’au podium, et foncez tête baissée à travers les champs fleuris ou par-delà les cieux parsemés de nuages.

Coupe Boomerang

Bousculade à Bangkok – Ciel doré, canaux chatoyants, et panoramas imprenables. Un ravissement visuel infini vous attend sur ce parcours issu du jeu Mario Kart Tour.

Circuit Mario (DS) – Issu du jeu Mario Kart DS, ce circuit met en vedette le Château de Peach au cœur de son paysage vallonné et de ses routes serpentines.

Stade Waluigi (GCN) – Préparez-vous à foncer par-delà les nombreux obstacles et multiples tremplins qui composent ce parcours survolté, un grand classique du jeu Mario Kart: Double-Dash!!.

Poursuite à Singapore – Dérapez et faites défiler les néons de la ville pour décrocher la première place sur ce circuit haut en couleur… Mais attention aux Goombas en vacances ! Un grand classique du jeu Mario Kart Tour.

D’autre part, Birdo – qui fit sa première apparition sur les circuits de Mario Kart: Double Dash!! – fera chauffer son moteur pour rejoindre la grille de départ. Neuf couleurs différentes sont à sélectionner pour ce personnage !

Deux autres Vagues de DLC seront disponibles, composées d’encore plus de circuits célèbres et de personnages issus de la saga des Mario Kart. Démultipliez votre jeu Mario Kart 8 Deluxe grâce au Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe pour découvrir encore plus de tremplins, de virages et de chicanes sur un total de 48 circuits supplémentaires, et cela lorsque les six Vagues seront disponibles. Joueuses et joueurs peuvent profiter des six Vagues du Pack circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sans coût supplémentaire*** grâce à un abonnement payant au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, ou en achetant le Pack circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, vendu séparément sur le Nintendo eShop.

