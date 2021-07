Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Alors qu’elle a toujours vécu pour les autres, Rosa décide, à la veille de ses 45 ans, de reprendre le contrôle de sa vie. Mais très vite, elle découvre que son père, son frère, sa sœur et sa fille ont chacun pour elle des projets bien à eux et que changer le scénario familial n’est pas si simple. Elle s’apprête néanmoins à faire un mariage très singulier…

Cette comédie douce-amère met en scène une femme aux prises avec une famille très envahissante dont chaque membre vit une situation de crise. Altruiste par nature, elle cherche à devenir un petit peu plus égoïste. Bourré de charme, le film contient de nombreuses scènes drôles et attachantes. Si le message d’être attentif à soi est banal en soi, la manière dont il est amené est, elle, fort originale. Un film vif, joyeux et coloré idéal en cette saison estivale !









Le mariage de Rosa

Un film de Icíar Bollaín

Avec Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 97 minutes

Age légal :16 ans

Age suggéré : 16 ans