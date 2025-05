Razer dévoile un clavier et une souris ergonomique taillés pour le jeu en déplacement

Partager Facebook

Faciles à transporter, la Razer Basilisk Mobile et le Razer Joro proposent un design élégant, un poids plume et des fonctionnalités dédiées aux jeux de haute volée. Qu’ils s’affrontent dans une arène en ligne ou explorent de vastes mondes virtuels, les joueurs peuvent désormais profiter des mêmes conditions de jeu, à la maison et en déplacement.

S’inspirant de la célèbre gamme de souris Razer Basilisk, la Razer Basilisk Mobile est conçue pour les joueurs qui recherchent un format pensé pour la mobilité, sans avoir à faire de compromis sur le confort ou la précision. Avec un poids de seulement 76 grammes sur la balance, cette souris offre un design compact et ergonomique, idéal pour les longues sessions de jeu ou de travail, et se range facilement dans une poche ou une housse d’ordinateur portable. Son impressionnante autonomie de 105 heures et ses trois modes de connexion, dont Razer HyperSpeed Wireless, en font une souris polyvalente et ultra-réactive pour des expériences de jeu fluides même en déplacement.

La Razer Basilisk Mobile intègre 10 commandes qu’il est possible de personnaliser en fonction de ses préférences, comme la nouvelle fonctionnalité AI Prompt Master qui enrichit le gameplay en permettant d’effectuer des recherches en jeu grâce à des outils intelligents. AI Prompt Master permet de débloquer des raccourcis utiles sur Razer Synapse 4 et de personnaliser ses stratégies de jeu pour maximiser ses chances de victoire en partie compétitive. Son capteur optique Razer Focus X 18K offre une précision de 99,4 %, tandis que ses switches optiques Razer Gen-3 garantissent une durée de vie de 90 millions de clics. La souris allie précision, fiabilité et réactivité. La technologie HyperScroll de Razer permet de choisir entre deux modes de défilement grâce à sa molette inclinable en 4 positions : il est possible d’opter pour un défilement fluide et libre ou un mode cranté, plus précis. Entre son autonomie exceptionnelle, sa molette haut de gamme, son capteur taillé pour le jeu et plus encore, la souris embarque des fonctionnalités de pointe tout en permettant de voyager léger.

Le Razer Joro est un clavier gaming sans fil ultra-portable conçu pour offrir des performances hors pair sur plusieurs appareils en parallèle. Avec un poids plume de 374 grammes et une épaisseur de seulement 16,5 mm, il combine mobilité et précision : c’est le clavier le plus portable de la marque à ce jour.

Malgré son format compact, le Razer Joro intègre une rangée de touches fonction ainsi que des touches fléchées de taille conventionnelle. Sa conception ultra low-profile favorise une position plus ergonomique de la main, réduisant ainsi la fatigue lors des longues sessions de jeu ou de travail. Ses touches optimisées pour le gaming offrent un actionnement rapide et précis ainsi qu’un retour tactile satisfaisant. De plus, ses capuchons de touches en ABS renforcés aux UV offrent une très grande durabilité.

Pour tous ceux qui exigent ce qui se fait de mieux, le mode Snap Tap est également de la partie afin d’optimiser ses déplacements en jeu pour encore plus de réactivité. Cette option priorise la dernière entrée de deux touches sélectionnées sans qu’il soit nécessaire de relâcher la touche précédente. Des raccourcis pratiques et des touches entièrement programmables permettent de réaffecter les commandes, de configurer Razer Hypershift et de définir des macros via Razer Synapse 4 pour une personnalisation complète et un contrôle total.

Razer Joro est compatible avec les appareils Apple et propose notamment des touches secondaires dotées de légendes Mac pour une intégration simplifiée sur macOS, iPadOS et les différents appareils iOS. Une touche Microsoft Copilot dédiée permet d’accéder rapidement à l’assistant IA, boostant ainsi la productivité sur les ordinateurs Windows. L’appairage via Bluetooth 5.0 permet de jongler facilement entre plusieurs appareils, jusqu’à trois simultanément.

Son excellente autonomie de 1800 heures permet d’enchaîner les parties, que ce soit sur un ordinateur de bureau ou sur un appareil portable. De surcroît, le Razer Joro dispose d’un éclairage à zone unique Razer Chroma RGB, qui offre des options de personnalisation étendues, grâce à ses 16,8 millions de couleurs et sa suite d’effets saisissants pour une expérience toujours plus immersive.

Razer Basilisk Mobile : $89.99 USD / 99,99 € MSRP

Razer Joro : $139.99 USD / 129,99 € MSRP

La preview de Razer Synapse pour Mac est disponible sur macOS

Razer Synapse pour Mac est désormais disponible en version preview, apportant sur macOS les puissantes fonctionnalités de personnalisation et de contrôle que les joueurs attendent de l’écosystème logiciel de Razer. Ce lancement marque une avancée majeure pour cet écosystème en offrant une intégration complète et des performances améliorées pour 17 périphériques gaming de Razer comme le nouveau clavier Razer Joro, la très populaire souris esport Razer Viper V3 Pro ou encore le BlackWidow V4 Pro 75 %, un clavier gaming sans fil riche en fonctionnalités, remplaçable à chaud et doté d’un écran OLED.

Cela ouvre, pour celles et ceux qui utilisent l’environnement Mac, un niveau sans précédent de personnalisation et de contrôle de leur expérience de jeu. Avec cette version preview de Razer Synapse pour Mac, il est désormais possible de profiter de fonctionnalités avancées comme Razer Snap Tap, de créer des macros et de configurer totalement son installation RGB. L’expérience de jeu est désormais tout aussi consistante et qualitative sur toutes les plateformes.

En élargissant l’accès à son matériel haute performance, Razer renforce son leadership en matière d’innovation et d’excellence. La marque prouve une fois encore son engagement à fournir du matériel gaming de premier ordre, pour garantir un maximum d’immersion et améliorer l’expérience de jeu de sa communauté.