Le noir selon Samsung: la série Neo QLED redéfinit le contraste

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Samsung lance de nouveaux téléviseurs sur le marché suisse avec les Neo QLED 4K et 8K, et fixe ainsi une nouvelle norme en matière de qualité d’image et de son spatial. Les noirs sont à présent encore plus profonds, pour des détails et des contrastes d’une qualité inégalée. Grâce à cette première mise en œuvre de la technologie Dolby Atmos et à une personnalisation optimisée, le plaisir de regarder la télévision n’a jamais été aussi grand. Tous les modèles seront disponibles en précommande en Suisse à partir du 7 mars 2022.

La série Samsung Neo QLED séduit par ses fonctionnalités nouvelles et améliorées: loin du gris foncé opaque habituel, les noirs sont désormais absolus, et les scènes lumineuses resplendissent de détails et de couleurs plus intenses que jamais, grâce à une source lumineuse LED optimisée (source lumineuse LED Quantum Mini à mapping HDR 14 bits). La fonctionnalité Shape Adaptive Light perfectionne la technologie Quantum Matrix de Samsung, qui contrôle chaque LED Samsung Quantum Mini avec une précision extrême. Résultat: une expérience télévisuelle unique et fourmillante de détails aux contrastes saisissants.



«Avec les nouveaux téléviseurs Neo QLED de Samsung, l’audience suisse bénéficie d’un niveau de qualité sans précédent pour apprécier un film policier ou la toute dernière série télévisée», explique Gianni Musumeci directeur TV/AV business chez Samsung Suisse. «L’ensemble des paramètres tels que l’image, le son et la personnalisation de l’expérience établissent de nouvelles normes et garantissent un plaisir télévisuel sans précédent.»



Un son spatial remarquable

Côté son, Samsung transforme également votre salon en salle de cinéma: les téléviseurs Samsung Neo QLED offrent en effet un son surround dynamique et riche, et bénéficient pour la première fois de la technologie Dolby Atmos, appuyée par une série de haut-parleurs multidirectionnels intégrés, pour un son spatial haut de gamme. Outre la qualité sonore améliorée, c’est surtout la fonctionnalité Object Tracking Sound (OTS) qui contribue à reproduire fidèlement l’ambiance d’une salle de cinéma, en restituant l’action de façon perceptible à l’oreille.

Plus qu’un téléviseur

Le téléviseur Samsung Neo QLED connaît les préférences de ses utilisateurs. Pour cela, Samsung a rendu l’interface utilisateur encore plus intuitive, afin de simplifier la recherche et la découverte de nouveaux films et de séries populaires, sans compter l’offre étendue de chaînes de Samsung TV Plus, à présent intégrée. Summum de l’expérience Smart Home, le téléviseur Samsung peut se connecter à de nombreux autres appareils grâce au Smart/IoT Hub. Autant de nouveautés qui permettent au Neo QLED de satisfaire tous les goûts et d’offrir une expérience télévisuelle personnalisée d’exception.





Modèle

Neo QLED 8K QN900B 65’’ 75’’ 85’’ QN800B 65’’ 75’’ 85’’ QN700B 55’’ 65’’ 75’’ Neo QLED 4K QN95B 55’’ 65’’ 75’’ 85’’ QN90B 43’’ 50’’ 55’’ 65’’ 75’’ 85’’ QN85B 55’’ 65’’ 75’’ 85’’

Les nouveaux téléviseurs Samsung Neo QLED seront commercialisés en Suisse à partir du 7 mars 2022 et seront disponibles en précommande en ligne à partir du 7 mars 2022.