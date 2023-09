Le nouveau jeu d’action de NCSOFT se lance en bêta fermée le 23 octobre

Partager Facebook

NCSOFT annonce la date de lancement de la bêta fermée de son prochain titre : BATTLE CRUSH. Cette bêta fermée se déroulera du 23 au 30 octobre. BATTLE CRUSH est un tout nouveau jeu d’action dont le lancement est prévu pour le printemps 2024 dans le monde entier. BATTLE CRUSH fera la part belle aux escarmouches courtes et intenses et sera disponible en cross-play sur Nintendo Switch, Steam et mobiles.

BATTLE CRUSH a été présenté lors du dernier Nintendo Direct avec de nouvelles images de gameplay qui offrent un aperçu de ses combats tactiques. NCSOFT a également annoncé l’arrivée d’une bêta fermée. Les inscriptions à la bêta fermée sont désormais ouvertes sur le site officiel de BATTLE CRUSH. Elle sera accessible dans 25 pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie du Sud-Est, et sera jouable en cross-play sur Nintendo Switch, Steam et Android

​​

​Dans BATTLE CRUSH, les joueurs se battront avec les personnages qu’ils auront choisis, appelés Calixers. Trente d’entre eux s’affronteront ensuite sur une carte dont le sol s’effondrera au fur et à mesure, tandis que des ennemis surgiront de toute part. Le jeu propose des escarmouches rapides et stratégiques, avec des commandes simples et intuitives. En plus de son arène de combat unique, le jeu propose également différents modes de jeu auxquels jusqu’à 30 joueurs pourront participer simultanément. Une large gamme de Calixers, inspirés de figures mythologiques avec leur propre histoire et leurs propres compétences, sera disponible en jeu.

​​

​BATTLE CRUSH propose trois modes de jeu différents que les joueurs pourront choisir en fonction de leurs goûts :

Dans le mode Battle Royale, jusqu’à 30 joueurs s’affrontent pour déterminer le vainqueur final. Il est possible de jouer en équipe de trois ou en solo.

Le Brawl permet à chaque joueur de sélectionner trois Calixers différents pour affronter les autres sur une carte plus petite, là encore en solo ou par équipes.

Le mode Build-Up est un mode un contre un, dans lequel le premier à remporter trois parties sur cinq est déclaré vainqueur. Avant de commencer la partie, les joueurs peuvent planifier leur stratégie en évaluant les choix de personnages de leurs adversaires. Après chaque manche, le joueur vaincu a la possibilité de sélectionner des objets avant le début de la manche suivante, ce qui permet de vivre une expérience imprévisible et amusante jusqu’à la fin.

Les joueurs qui s’inscriront à la bêta fermée de BATTLE CRUSH pourront inviter jusqu’à trois amis et obtenir des récompenses à utiliser pendant la bêta. Une fois l’invitation utilisée, l’invitant et l’invité recevront de la monnaie en jeu qui pourra être utilisée pour acheter le Battle Pass de la bêta fermée.