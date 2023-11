Le Pack d’urgences sur Farming Simulator 22 : gratuit sur PC et consoles

Les agriculteurs en herbe peuvent désormais faire face à de nombreuses situations de crise dans Farming Simulator 22 ! L’éditeur GIANTS Software vient d’annoncer la sortie de le pack d’urgences, qui sera disponible gratuitement sur PC et consoles.

Sauvetages et incendies

Découvrez deux camions de pompiers Schlingmann ainsi qu’une variété d’outils professionnels ! Le pack d’urgences gratuit permet aux joueurs de répondre à dix urgences dans le cadre de quatre scénarios différents. Cela inclut la gestion des incendies, le traitement des différents des dégâts pouvant arriver sur la route, sauvetages professionnels et même le sauvetage des chats coincés en haut d’un arbre !

D’autres scénarios et missions peuvent être créés par la communauté en fichier XML. De plus, les camions de pompier peuvent accueillir jusqu’à 9 pompiers volontaires (seulement si le script multi-passagers du pack Kubota est activé).

Des camions de pompiers plus réels que nature et des outils spécialisés

Avertis par un bipeur, les secouristes pourront éteindre le feu naissant à la main, ou bien, en sécurité, directement depuis le camion de pompier. De nombreux objets peuvent s’enflammer : palettes, conteneurs, balles ou même champs entiers ! Ils devront également sécuriser la zone lorsque du pétrole s’est déversé, lorsque des arbres bloquent la route ou qu’un accident de voiture s’est produit.

Les joueurs peuvent utiliser les camions HLF20 et TLF3000 Schlingmann authentiqués pour se rendre sur les lieux du dégât. Des outils seront également spécialement dédiés à l’élimination de matériaux et obstacles dangereux, ou pour libérer les passagers coincés dans des voitures accidentées. Le pack d’urgences peut être directement téléchargé depuis le ModHub du jeu.

Farming Simulator 22 est disponible sur PC, Mac, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4 et Xbox One. Le pack d’urgence est développé par le studio Creative Mesh, connu pour ses adds-on tel que Straw Harvest, ou encore le pack Pumps N’Hoses et est désormais disponible depuis le ModHub du jeu.