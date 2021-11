Partager Facebook

Après « Fleur de cadavre » , « Trompe-l’œil » est la deuxième enquête de la romancière danoise Anne Mette Hancock réunissant l’inspecteur de la Crime de Copenhague Erik Schäfer et la journaliste Héloise Kaldan.

Ce thriller psychologique aborde le thème de la disparition d’enfants. C’est à Copenhague où se déroule l’intrique que Lukas, un écolier, disparaît peu de temps après avoir été déposé à l’école par son père. Pour tout indice : le profil Instagram du garçon qui révèle sa passion pour la paréidolie, un phénomène permettant de distinguer des visages sur des objets. Et cette photo récurrente : la porte d’une grange. La photo permettra-t-elle de retrouver sa trace ? Alternant l’enquête criminelle et la vie privée des protagonistes, le récit est habilement construit et la lecture addictive. Il y est question d’illusions d’optique comme son titre l’indique, mais aussi de vengeance et de blessures émotionnelles. Anne Mette Hancock y confirme tout son talent !