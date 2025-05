Le pack Precision Farming 3.0 est disponible

Partager Facebook

Cette nouvelle version du pack enrichit le jeu avec de nombreuses fonctionnalités de gameplay et de nouveaux équipements, tout en renforçant le réalisme et en promouvant des pratiques agricoles durables. S’appuyant sur le succès de l’initiative originale financée par l’Union européenne, cette mise à jour poursuit l’objectif d’intégrer les technologies agricoles intelligentes issues du monde réel dans l’univers numérique de la simulation.

Repères, subventions & modulation d’impulsions

Parmi les nouveautés notables, Precision Farming 3.0 introduit les lignes de guidage (repères), permettant aux joueurs de gérer leurs champs avec davantage de précision en guidant leurs machines le long de trajectoires définies, optimisant ainsi la croissance des cultures. Les joueurs peuvent également bénéficier de subventions lorsqu’ils plantent du radis oléagineux comme culture intermédiaire, une alternative écologique et économe en azote à la fertilisation traditionnelle, reflétant les incitations offertes par les programmes gouvernementaux réels.

Autre avancée technique majeure : l’introduction de la modulation de largeur d’impulsion (Pulse Width Modulation ou PWM), qui permet d’optimiser la performance des pulvérisateurs. Cette technologie applique le liquide de manière plus précise en envoyant des jets rapides via des buses individuelles, avec un débit ajusté automatiquement selon la vitesse et l’angle de virage. Associée au contrôle automatique des sections, qui active ou désactive les zones de pulvérisation selon les données GPS du champ, cette technologie assure une utilisation optimale des intrants, en limitant les gaspillages et l’impact environnemental.

Plus de 5 millions de téléchargements

Le pack Precision Farming 3.0 élargit également la sélection de machines disponibles. De nouveaux équipements font leur apparition, tels que le pulvérisateur traîné John Deere R975i, le système de modules interchangeables HAWE, ou encore la tonne à lisier Wienhoff TA 25 Profi Line. Les pulvérisateurs existants peuvent aussi être mis à niveau grâce aux capteurs PTx Trimble WeedSeeker 2, permettant une pulvérisation ciblée et intelligente des mauvaises herbes.

Enfin, toutes les fonctionnalités essentielles des précédentes versions sont conservées : types de sols, échantillonnage, analyses environnementales, analyses économiques, cartes de rendement, capteurs de culture et applications à dose variable. Ces outils offrent aux joueurs une vision complète et fondée sur les données pour améliorer l’efficacité et la rentabilité de leurs exploitations virtuelles.

Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Un Year 1 Season Pass est également proposé, incluant le NEXAT Pack, trois autres packs et une extension majeure, permettant aux fans d’économiser jusqu’à 25% par rapport à un achat séparé des contenus.