Berlin, été 42. Alors que la guerre fait rage, Hilde rencontre Hans. Elle tombe amoureuse de lui et s’engage à ses côtés dans une lutte clandestine contre les nazis. Enceinte, elle finit par être arrêtée par la Gestapo. Le temps d’un été, Hilde vivra l’exaltation d’une jeunesse qui refuse de subir l’Histoire, une jeunesse prête à mourir pour ses idées.

Basé sur l’histoire vraie de Hans et Hilde Coppi, résistants allemands et membres d’ « Orchestre rouge », le film met le focus sur les derniers jours de Hilde. Le drame se déroule sur deux temporalités. Il alterne le présent en prison et le temps passé qui saisit les prémisses de l’histoire d’amour entre Hans et Hilde lors de l’été 42. Le film oscille ainsi entre l’obscurité carcérale et la lumière estivale, le désespoir et l’audace de la jeunesse. Liv Lisa Fries excelle dans le rôle de Hilde qui évolue silencieusement et donne une forte charge émotionnelle au récit. Poignant !

Anges & Cie

Un film de Vladimir Rodionov

Avec Elodie Fontan, Romain Lancry, Julien Pestel

Distributeur : Pathé

Durée : 91 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 7 mai 2025