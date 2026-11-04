Un savoir-faire d’exception au service du contrôle : Razer dévoile la Raiju V3 Pro Signature Edition

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Depuis son lancement en 2016, la gamme Raiju a continuellement évolué pour s’imposer comme la manette PlayStation la plus avancée jamais conçue par Razer. La Razer Raiju V3 Pro Signature Edition représente l’aboutissement de dix ans d’expertise : pensée pour les joueurs PlayStation 5 les plus exigeants, elle réunit dans une seule manette un équilibre exceptionnel entre design, légèreté et performances.

Cette première série est limitée à 1 337 exemplaires, tous numérotés individuellement. De son exosquelette en alliage de magnésium à l’outil en aluminium anodisé qui l’accompagne, chaque unité est fabriquée avec une précision extrême selon un processus de production particulièrement exigeant.

Des matériaux haut de gamme. Des finitions soignées.

Chaque matériau utilisé dans la conception de la Raiju V3 Pro Signature Edition a été rigoureusement sélectionné pour sa résistance, sa durabilité et sa qualité de finition. L’exosquelette est fabriqué à partir d’un alliage de magnésium, un matériau prisé pour sa robustesse exceptionnelle et sa légèreté remarquable.

Les poignées sont recouvertes d’un revêtement noir mat en TPU texturé, résistant aux traces et à l’usure, afin de conserver un aspect impeccable même après une utilisation prolongée.

Au centre trône un pavé tactile en verre teinté et semi-transparent, gravé au laser du logo Razer. Il laisse subtilement apparaître la structure polygonale ajourée qui se trouve sous sa surface.

Les boutons d’action, la croix directionnelle et les commandes secondaires profitent d’une finition en noir mat, sublimée par des marquages ton sur ton. L’ensemble bénéficie d’une conception en PBT à double injection, ce qui garantit des inscriptions durables ainsi que des surfaces résistantes aux traces et à l’usure.

« Avec la Raiju V3 Pro Signature Edition, nous avons cherché à repousser les limites de notre savoir-faire technique et créatif afin de concevoir une véritable pièce de collection » souligne Charlie Bolton, Global Head of Design chez Razer. « Fruit de plusieurs années d’expertise dans le domaine des manettes haut de gamme, elle conjugue une grande réactivité à un design d’exception. »

Un design premium. Un équilibre parfait.

Au-delà de la qualité de ses matériaux, la Raiju V3 Pro Signature Edition se démarque par un design singulier qui lui confère une présence unique dans sa catégorie. Les plaques avant et arrière arborent une structure aux motifs polygonaux ajourés. Associée à des bords chanfreinés, elle confère à la manette une prise en main particulièrement agréable. Un nano-revêtement révèle les composants internes à travers la coque tout en les protégeant des résidus, offrant une signature visuelle aussi distinctive qu’élégante. Malgré la robustesse de ses matériaux, la Raiju V3 Pro Signature Edition n’affiche que 260 g sur la balance, pour une prise en main parfaitement équilibrée.

Façonnée avec précision. Taillée pour la performance.

La Raiju V3 Pro Signature Edition s’inscrit dans la droite lignée des manettes haut de gamme de Razer : une précision irréprochable, un contrôle exceptionnel et une réactivité fulgurante. La Raiju V3 Pro adopte une disposition symétrique des sticks analogiques dotés de capteurs TMR sans contact, qui offrent une précision sans faille pour suivre les cibles les plus rapides tout en garantissant une durabilité accrue.

Grâce à ses six commandes multifonctions programmables, dont deux gâchettes pour une prise en main en claw et quatre palettes arrière dotées d’un clic de type souris, il est possible d’assigner les fonctions essentielles à portée de doigt afin de garder ses pouces en permanence sur les sticks analogiques.

Conçue pour PlayStation 5 et optimisée pour PC, elle offre un polling rate pouvant atteindre 2 000 Hz sur PC grâce à la technologie Razer HyperPolling Wireless qui assure un suivi des mouvements plus précis et une meilleure détection des activations.

Chaque paramètre peut être adapté aux préférences du joueur. Il est possible de reconfigurer les boutons, d’ajuster la sensibilité des joysticks analogiques ou la réactivité des gâchettes, puis d’enregistrer ses profils directement dans la mémoire embarquée de la manette via Razer Synapse ou l’application mobile Razer PS. Du canapé aux plus grands tournois, les réglages restent ainsi disponibles à tout moment.

Un coffret conçu avec le même souci du détail

Chaque Raiju V3 Pro Signature Edition est accompagnée d’une sélection d’accessoires haut de gamme permettant d’adapter la manette à ses préférences et à son style de jeu.

Étui de transport en similicuir premium : une solution élégante pour protéger, transporter et exposer la manette.

une solution élégante pour protéger, transporter et exposer la manette. Joysticks analogiques interchangeables : il est possible de jongler entre les modèles courts et bombés pour privilégier la rapidité, ou les modèles hauts et concaves pour un contrôle et une précision accrus.

il est possible de jongler entre les modèles courts et bombés pour privilégier la rapidité, ou les modèles hauts et concaves pour un contrôle et une précision accrus. Quatre caches interchangeables pour les palettes arrière : afin de pouvoir configurer la manette selon ses préférences tout en bénéficiant d’un ajustement parfait et d’une finition homogène.

afin de pouvoir configurer la manette selon ses préférences tout en bénéficiant d’un ajustement parfait et d’une finition homogène. Outil de remplacement en aluminium anodisé : permet d’installer et de retirer facilement les palettes arrière.

permet d’installer et de retirer facilement les palettes arrière. Dongle sans fil Razer HyperSpeed : assure une connexion sans fil à faible latence et sans compromis sur les performances, aussi bien sur PlayStation 5 que sur PC.

assure une connexion sans fil à faible latence et sans compromis sur les performances, aussi bien sur PlayStation 5 que sur PC. Câble USB Type-A vers USB Type-C : pour profiter de performances optimales une fois la manette branchée et d’une recharge rapide lorsque nécessaire.

La quintessence du savoir-faire Razer

Des matériaux d’exception, un design raffiné et des performances de pointe s’unissent dans une seule et même manette, conçue pour les joueurs PlayStation 5 qui recherchent l’expérience Razer dans ce qu’elle a de plus abouti.

Razer Raiju V3 Pro Signature Edition

$349.99 USD