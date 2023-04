Le Pass d’extension Vol. 4 de Xenoblade Chronicles 3 disponible le 26 avril

Partager Facebook

L’ultime DLC du Pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3 arrive sur Nintendo Switch le 26 avril. La bande-annonce offre un aperçu du scénario de Xenoblade Chronicles 3 : Un avenir retrouvé. L’histoire se déroule avant les événements de Xenoblade Chronicles 3 : joueuses et joueurs rejoignent un groupe de personnages, inédits ou bien connus, dans une nouvelle aventure originale reliant les trois opus de la série des Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles 3 : Un avenir retrouvé dispose aussi de nouveaux mécanismes de combat, comme le combo d’union, lors duquel deux personnages attaquent en simultané.

De plus, le pack double amiibo Pyra et Mythra sera lancé dès le vendredi 21 juillet. En scannant l’amiibo Pyra dans Xenoblade Chronices 3, joueuses et joueurs pourront modifier l’apparence de l’épée pour la Classe Épéiste de Noah, et ainsi reproduire l’épée Aegis de Pyra. En scannant l’amiibo de Mythra dans Xenoblade Chronices 3, l’épée de la Classe Épéiste de Noah correspondra alors à l’épée Aegis de Mythra. Les apparences de l’épée Aegis peuvent être utilisées par les joueuses et joueurs ayant rempli certaines conditions dans le jeu. Pour ce faire, une mise à jour logicielle sera proposée dans un futur proche.