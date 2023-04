INSIDIOUS: THE RED DOOR: la première bande-annonce est disponible

Partager Facebook

Dans INSIDIOUS: THE RED DOOR, le casting original de la franchise d’horreur revient pour le dernier opus de la saga terrifiante sur la famille Lambert. Pour vaincre une fois pour toutes leurs démons, Josh (Patrick Wilson) et Dalton (Ty Simpkins) doivent s’enfoncer plus profondément que jamais dans le sombre passé de leur famille et la foule de nouvelles horreurs plus terrifiantes que jamais qui rôde derrière la porte rouge,

Synopsis

Le casting original d’Insidious est de retour avec Patrick Wilson (qui fait également ses

débuts de réalisateur), Ty Simpkins, Rose Byrne et Andrew Astor, rejoints par Sinclair Daniel

et Hiam Abbass. Le film est produit par Jason Blum, Oren Peli, James Wan et Leigh

Whannell. Le scénario, écrit par Scott Teems, est tiré d’une histoire et de personnages créés

par Leigh Whannell.