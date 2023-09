LE PATCH 6.5 DE FINAL FANTASY XIV ONLINE : GROWING LIGHT SORT LE 3 OCTOBRE

Partager Facebook

Lors d’une diffusion spéciale de la 79e Letter from the Producer LIVE au cours du Tokyo Game Show, le producteur et directeur Naoki Yoshida a annoncé le patch 6.5 pour FINAL FANTASY™ XIV Online : « Growing Light », qui sortira le 3 octobre 2023.

Une toute nouvelle bande-annonce présente aux joueurs les aventures qui les attendent dans le prochain patch : de nouvelles quêtes du scénario principal, un raid en alliance, un défi, et bien plus encore.

Voici plus de détails sur le patch 6.5 :





Nouvelles quêtes pour le scénario principal (1re partie) – Découvrez le nouveau chapitre de l’histoire du Guerrier de la Lumière.

· Nouveau donjon – Relevez des défis inédits dans le souterrain lunaire.

· Nouveau défi : La Fracture abyssale – Un nouveau combat difficile contre Zeromus vous attend, en difficulté normale et extrême.

· Nouveau défi irréel –Affrontez le redoutable Thordan dans le Réacteur de singularité (Irréel).

· Nouveau raid en alliance : Le Mythe éorzéen (3e partie) – Explorez les mystères de Thalie

· Refonte de l’épopée –Le système de renforts est désormais disponible pour les donjons de La Cité engloutie de Skalla, L’Escarre et Les Ténèbres de Ghimlytis. Il est désormais possible de finir en solo tous les donjons des scénarios principaux, depuis A Realm Reborn™ jusqu’à ceux de Endwalker™.

· Ajustements divers aux jobs

· Mises à jour pour le Joueur contre Joueur

Lancement de la Série 5 du JcJ

Mises à jour de la mini-carte et de l’IU de Crystalline Conflict

Mises à jour de la Félicité Insulaire – Nouveaux rangs de sanctuaire, visions et zone de récolte, ainsi que de nouveaux matériaux, objets à construire, plantes, animaux, fabrications d’île, bâtiments et bien plus !

Nouveau client pour les livraisons personnalisées : Margrat

Mises à jour diverses – Possibilités d’ajouter de nouveaux objets dans l’armoire, ainsi que de nouveaux accessoires de mondes, des montures, des familiers, des émotes et bien plus !

Lors de la diffusion, Yoshida a aussi révélé des détails sur le nouveau contenu à venir pour les patchs 6.51 et 6.55, qui comprendront :



Nouveau donjon à embranchements – L’île d’Aloalo (Patch 6.51)

– L’île d’Aloalo (Patch 6.51) Nouveau donjon alternatif – L’île d’Aloalo annexe / L’île d’Aloalo annexe (sadique) (Patch 6.51)

– L’île d’Aloalo annexe / L’île d’Aloalo annexe (sadique) (Patch 6.51) Crystalline Conflict – Nouvelle arène : Les Sables rouges (Patch 6.51)

– Nouvelle arène : Les Sables rouges (Patch 6.51) Quêtes d’amélioration des outils – Outils splendides (Patch 6.51)

– Outils splendides (Patch 6.51) Nouvelles quêtes pour le scénario principal (2e partie) (Patch 6.55)

(Patch 6.55) La grande mission de Tataru (Patch 6.55)

(Patch 6.55) Encore plus de quêtes d’Hildibrand (Patch 6.55)

(Patch 6.55) Quêtes d’amélioration des armes – Armes de Manderville (Patch 6.55)

– Armes de Manderville (Patch 6.55) Quêtes d’alliance tribale de Endwalker (Patch 6.55)

D’autres informations sur Dawntrail™, la cinquième extension récemment annoncée, seront partagées lors du FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2023 à Londres, qui aura lieu les 21 et 22 octobre 2023, ainsi qu’au Fan Festival 2024 à Tokyo, prévu les 7 et 8 janvier 2024. Pour savoir comment regarder les diffusions de ces événements, consultez le Lodestone : https://eu.finalfantasyxiv.com/lodestone

Avec plus de 27 millions de joueurs enregistrés, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour les nouveaux arrivants de partir à l’aventure dans FINAL FANTASY XIV Online, la saga encensée par la critique. L’essai gratuit récemment étendu contient désormais tout le contenu des extensions A Realm Reborn™ et Heavensward™ (et jusqu’à la mise à jour 3.56), ainsi qu’une race jouable supplémentaire (Ao Ra) et trois jobs supplémentaires (chevalier noir, astromancien et machiniste). Les personnes jouant à l’essai gratuit peuvent profiter de centaines d’heures du jeu aux multiples récompenses et vivre une histoire équivalente à deux titres complets de FINAL FANTASY sans aucune limite de temps. Plus d’informations sur : http://sqex.to/FFXIVFreeTrial

Pour plus d’informations sur FINAL FANTASY XIV: Endwalker™, consultez le site officiel : https://eu.finalfantasyxiv.com/endwalker/