Cyberpunk 2077: l’extension Phantom Liberty est disponible

Phantom Liberty est une extension de thriller d’espionnge pleine d’action pour Cyberpunk 2077, offrant une histoire complexe, un nouveau quartier à découvrir, un nouvel arbre de compétence puissant, de nouvelles missions et quêtes secondaires, de nouvelles armes et objets, et des activités de monde ouvert rejouables à l’infini.

“Phantom Liberty est la culmination d’années de travail acharné pour toutes nos équipes,” a dit le Directeur du Jeu, Gabe Amatangelo. “Pendant notre première expédition dans Night City, nous n’aurions jamais imaginé à quel point cette expérience nous affecterait. Depuis, nous avons beaucoup appris, mais une chose ne change jamais — notre passion pour la création de jeux. Phantom Liberty est le meilleur exemple de cette passion.”

Les joueurs et joueuses reprennent le rôle de V, mercenaire cyberpunk qui se plonge dans le monde obscur des espions, croisant le chemin de nouveaux personnages, dont des agents secrets de longue date, des membres sournois du jeu politique et des mercenaires assoiffés de sang. V rejoindra l’agent secret Solomon Reed (Idris Elba) pour leur mission la plus difficile à ce jour, remplie de choix difficiles et de rebondissements.

Phantom Liberty emmène les joueurs et joueuses à Dogtown — le quartier le plus dangereux de Night City, dirigé par le marchand d’armes et maître de guerre Kurt Hansen. En plus de nouvelles missions et personnages, le quartier offre également de nouvelles batailles de boss, des activités de monde ouvert rejouablesà l’infini sous forme de missions de dépôts et courses, et bien plus encore à découvrir.

Dans le cadre de l’extension, les joueurs et joueuses auront accès à plus de 100 nouveaux objets (véhicules, armes, vêtements, matériel cybernétique) ainsi qu’à un tout nouvel arbre de compétences Relic avec des avantages uniques, apportant encore plus de liberté et de flexibilité aux différents styles de jeu.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty est maintenant disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, et PC via GOG, Steam, le Epic Games Store, et GeForce Now.