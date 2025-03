Le PlayStation Portal s’enrichit : les jeux rétro PS1 et PSP disponibles en cloud gaming

Partager Facebook

Le PlayStation Portal franchit une nouvelle étape dans son évolution en intégrant les jeux rétro issus des catalogues PlayStation 1 et PlayStation Portable à son offre de cloud gaming. Depuis son lancement en novembre 2023, cet accessoire conçu pour les possesseurs de PlayStation 5 s’est imposé comme un outil incontournable. Initialement limité à la lecture à distance des jeux PS5, il gagne progressivement en autonomie, amorçant une transformation significative de son usage.

Désormais, grâce à une mise à jour majeure, le Portal permet de streamer directement certains jeux PS5 depuis le cloud. Cette innovation constitue un véritable tournant technologique, libérant les joueurs de la contrainte d’une connexion directe à leur console principale. Sony répond ainsi à une demande croissante de flexibilité et de mobilité dans l’expérience vidéoludique.

Un voyage dans le passé du jeu vidéo

L’initiative de Sony ne s’arrête pas là : les amateurs de nostalgie peuvent désormais redécouvrir une sélection de titres emblématiques de la PlayStation 1 et de la PSP grâce au cloud streaming. Une trentaine de jeux sont d’ores et déjà accessibles, parmi lesquels Ape Escape, Tekken ou encore Wild Arms. Ces classiques sont disponibles via le catalogue « Classics » pour les abonnés à l’offre PlayStation Plus Premium.

Pour l’instant, cette fonctionnalité reste en phase bêta et est exclusivement réservée aux joueurs résidant aux États-Unis et au Royaume-Uni. Son activation requiert simplement de se rendre dans le « Quick Menu » du Portal, d’accéder aux « Paramètres », puis d’activer l’option « Cloud Streaming (Beta) ».

Une mise à jour discrète mais déterminante

Curieusement, Sony n’a pas accompagné cette évolution d’une communication officielle d’envergure, ce qui a surpris certains observateurs du secteur. Pourtant, cette amélioration traduit une stratégie claire visant à enrichir progressivement l’expérience utilisateur du Portal. Bien que l’ensemble du catalogue rétro ne soit pas encore disponible, la liste des titres compatibles devrait s’allonger au fil des mois, laissant entrevoir un déploiement plus vaste à l’avenir.

Cette approche prudente laisse entrevoir la possibilité d’une extension à l’ensemble des jeux du PlayStation Plus Premium, ce qui renforcerait considérablement l’attrait du Portal et en ferait un véritable centre de jeu itinérant.

Un succès commercial qui ne se dément pas

Depuis sa sortie, le PlayStation Portal rencontre un succès commercial retentissant, s’imposant comme l’un des accessoires les plus plébiscités par les utilisateurs de PS5. Malgré des ruptures de stock récurrentes, son adoption massive témoigne de l’attrait grandissant pour des solutions de jeu plus modulables.

Si le streaming de jeux rétro ne constitue pas une révolution en soi, il conforte la position du Portal comme un dispositif de choix tant pour les joueurs nostalgiques que pour ceux désireux d’explorer l’héritage de PlayStation. Toutefois, une partie des utilisateurs attend encore une « vraie » console portable de la part de Sony.

En attendant une éventuelle incursion de la marque dans ce domaine, le Portal continue de s’affirmer comme un complément indispensable à la PS5, renforcé par des mises à jour régulières. Sony semble bien déterminé à poursuivre cette dynamique, préfigurant peut-être un avenir où le cloud gaming occupera une place toujours plus centrale dans l’univers PlayStation.