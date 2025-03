9100 PRO : Samsung lance un SSD haute performance basé sur PCle 5.0

Partager Facebook

Samsung lance le 9100 PRO et élargit ainsi sa gamme de Solid State Drive (SSD). Grâce à l’interface PCle 5.0, il offre des performances améliorées, une productivité accrue pour le multitâche et une compatibilité complète avec les ordinateurs portables, les PC de jeu et les consoles de jeu. Le SSD 9100 PRO est disponible dès maintenant en Suisse en 1 To, 2 To et 4 To, une version 8 To sera également lancée en automne.

Le 9100 PRO est une solution efficace pour les utilisatrices et utilisateurs d’ordinateurs portables et de bureau qui ont de vitesses d’accès plus rapides pour le traitement parallèle des données, en particulier pour les besoins créatifs qui travaillent avec des contenus basés sur l’IA. Celles et ceux qui bénéficieront des expériences de jeu extrêmes profiteront également des performances élevées et de la capacité de stockage étendue du nouveau SSD.

Amélioration des performances et de l’efficacité énergétique

Supporte l’interface PCIe 5.0, qui est deux fois plus rapide que la génération précédente PCIe 4.

Fournit une vitesse de lecture séquentielle allant jusqu’à 14’800 MB/s et une vitesse d’écriture allant jusqu’à 13’400 MB/s, offrant ainsi une augmentation des performances allant jusqu’à 99 % par rapport au modèle précédent 990 PRO 1 .

. Les vitesses de lecture et d’écriture aléatoires sont également améliorées, avec respectivement jusqu’à 2’200K IOPS et 2’600K IOPS.

L’efficacité énergétique s’accumule de 49 % par rapport au modèle précédent grâce à une solution de gestion thermique améliorée. 2

Protection contre la surchauffe, capacité de stockage étendue et grande compatibilité avec les appareils

Les modèles de 1 à 4 To sont équipés d’un dissipateur thermique de 8,8 mmT qui permet un contrôle thermique plus facile et évite la surchauffe. La norme PCI-SIG® D8 est respectée. 3

Le modèle 8 To, disponible à partir de l’automne, est équipé d’un dissipateur thermique de 11,25 mmT. Le modèle 8 To est le premier de la gamme de disques SSD NVMe grand public de Samsung. Sa grande capacité devrait permettre une grande variété d’expériences de jeu et le développement de jeux de création de contenu de nouvelle génération.

Les utilisatrices et utilisateurs peuvent installer le 9100 PRO sur un grand nombre d’appareils, des ordinateurs portables aux ordinateurs de bureau en passant par les consoles de jeux. Cela permet d’étendre facilement les performances et les capacités tout en assurant une compatibilité transparente.

Prise en charge du logiciel Samsung Magician

Le logiciel de migration de données Samsung Magician Software offre une série d’outils d’optimisation pour une fonctionnalité améliorée de tous les disques SSD de Samsung, y compris le 9100 PRO.

Il permet par exemple d’adapter facilement les performances du disque dur aux exigences individuelles grâce à son interface utilisateur intuitive et à ses nombreuses fonctions.

Processus de migration des données optimisé pour les mises à niveau SSD.

Protection des données, surveillance de l’état des lecteurs et notification en temps utile des mises à jour du micrologiciel.

Le 9100 PRO est commercialisé de manière échelonnée en quatre capacités : 1 To , 2 To , 4 To et 8 To. Les modèles de 1 To, 2 To et 4 To sont disponibles en Suisse dès maintenant à partir des prix de vente conseillés indépendamment de CHF 189, CHF 299 et CHF 559. Le modèle 8 To sera disponible à partir du deuxième semestre 2025.