Le point sur Rise of the Ronin, l’exclu PS5 de la Team Ninja

Team Ninja dépeint le Japon dans ses moments les plus sombres avec Rise of the Ronin.

Préparez-vous à voyager dans le Japon du 19ème siècle avec l’action-RPG Rise of the Ronin. Développé par Team Ninja, cette nouvelle licence vous emmènera sur le chemin d’un guerrier solitaire pendant le pendant Bakumatsu, une période où se déroule la guerre de Boshin entre le shogunat Tokugawa et diverses factions anti-shogunat mécontentes de l’influence occidentale. Rise of the Ronin promet une expérience mémorable, combinant l’action raffinée qui a fait la renommée du studio japonais avec une exploration ouverte et centrée sur la mobilité.

Annoncé en septembre 2022 comme une exclusivité PlayStation 5, Rise of the Ronin s’inscrit dans la lignée des jeux Sony exclusifs comme Nioh, Demon’s Souls, Ghost of Tsushima ou encore Bloodborne.

Rise of the Ronin sortira le 22 mars prochain sur PS5. Il est actuellement disponible en précommande, avec plusieurs bonus pour ceux qui souhaitent sécuriser leur achat en avance. Ces bonus comprennent un accès anticipé à des styles de combat et des équipements qui, autrement, ne seraient débloqués qu’ultérieurement dans le jeu.

Le combat est au cœur du gameplay de Rise of the Ronin, avec des duels rapides qui nécessitent des parades et des contre-attaques bien chronométrées. Les armes traditionnelles japonaises, comme les épées et les lances, y sont omniprésentes. Toutefois, le jeu exploite aussi les changements culturels et technologiques de l’époque pour proposer des options diverses, comme l’utilisation d’armes à feu.