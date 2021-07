Le portal shooter Splitgate, disponible en beta sur PC, Xbox et PlayStation en crossplay

Partager Facebook

Le shooter compétitif Splitgate, qui a bénéficié d’une gigantesque refonte, sortira le 27 juillet prochain. Les amateurs d’action endiablée et de portails multidimensionnels peuvent dès à présent se lancer dans la beta ouverte qui vient d’ouvrir ses portes, sur PC et consoles.

Jouable en crossplay et cross-gen sur PC, Xbox et PlayStation, la beta gratuite de Splitgate réunit les joueurs de tout bord pour un aperçu complet de ce qui les attend à la fin du mois : jeu en équipe stratégique grâce aux portails et gunfights endiablés sont les deux piliers du projet ; lui conférant ainsi toute son énergie et son originalité. Les joueurs peuvent s’inscrire ici pour plus d’informations, ou se rendre directement sur leur plateforme de prédilection pour commencer à jouer !

La beta, téléchargeable gratuitement, offre un aperçu d’une des nouvelles cartes disponibles au lancement le 27 juillet, un nouveau mode Showdown mais aussi un pass de combat limité dans le temps et ses 10 niveaux à débloquer en exclusivité pendant cette beta. Aiguisez vos réflexes à quelques encablures du lancement et préparez-vous pour cette expérience compétitive sans commune mesure : Splitgate est le seul jeu à offrir un gameplay aussi nerveux, doublé d’un système de portails entièrement contrôlés par les joueurs.

Outre ses défis modulables, ses classements en ligne et sa grosse douzaine de modes de jeux compétitifs ou plus relax, Splitgate proposera plus de 20 cartes complètement différentes les unes des autres. Un laboratoire de recherche niché dans un volcan, un hôtel de luxe sous l’eau, le site de crash d’un vaisseau extraterrestre, une cabane futuriste dans un arbre, une mine abandonnée…tous les environnements disposent de caractéristiques propres qui invitent les joueurs à adapter leur style de jeu et leurs tactiques, poussés par le rythme renversant de l’action et la possibilité de manipuler des portails pour surprendre ses adversaires. Splitgate n’est pas un fast-FPS multijoueur comme les autres.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Splitgate ainsi que sur Twitter.