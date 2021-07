SEGA annonce Company of Heroes 3 sur PC : découvrez la pre-alpha dès aujourd’hui !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La franchise légendaire de stratégie en temps réel est de retour, apportant ses combats spectaculaires et de nouvelles couches tactiques sur le pourtour méditerranéen ! Relic Entertainment™ et SEGA® Europe Ltd. sont heureux d’annoncer Company of Heroes™ 3, le nouvel épisode de la célèbre série de jeux de stratégie en temps réel, prévu pour 2022 sur PC. Les plus impatients de plonger dans les arcanes de la guerre n’auront pas à attendre bien longtemps pour s’essayer au jeu : ils peuvent dès maintenant accéder à la pre-alpha sur Steam et participer au développement du jeu sur CompanyOfHeroes.com !

Les joueurs qui rejoignent le programme CoH-Development, via la plateforme Games2Gether™, découvriront un premier aperçu de la campagne. L’inscription est gratuite et offre un éclairage exclusif sur la conception du jeu, en plus de la possibilité d’influer directement sur son développement. Liez votre compte Steam dès maintenant pour accéder à cette Preview pre-alpha, qui fermera ses portes le 3 août prochain à 4 heures du matin.

À l’assaut de la Méditerranée avec de toutes nouvelles features

Company of Heroes revient, avec sa narration à hauteur d’homme, dans un tout nouveau théâtre de guerre plein de nouvelles tactiques, factions et histoires méconnues de la Seconde Guerre mondiale. La Méditerranée témoigne d’une grande diversité, des montagnes italiennes balayées par le vent aux déserts arides d’Afrique du Nord en passant par les nombreuses côtes escarpées de tout son pourtour. L’intelligence bat la vitesse sur cette nouvelle ligne de front.

Le gameplay ciselé de la série prend une nouvelle ampleur avec Company of Heroes 3, offrant l’expérience tactique la plus profonde à ce jour grâce à l’Essence Engine 5, dernière évolution du moteur propriétaire de Relic. Avec la Carte de Campagne Dynamique, les joueurs dirigent leurs troupes sur terre, dans les airs mais aussi sur la mer : construisez votre propre chaîne de ravitaillement pour reprendre l’Italie des mains de l’Axe. Les choix que vous faîtes s’assument désormais sur le long terme. Ils se répercutent sur vos batailles, mais également sur l’histoire de la guerre dans son ensemble.

Les modes solo offrent une Pause Tactique Totale pour un contrôle absolu du rythme des escarmouches. Les joueurs qui choisissent de geler l’action pourront coordonner l’ensemble de leurs stratégies en même temps, et mesurer chacune de leurs décisions sans la pression implacable du temps réel.

« Nous sommes impatients de voir les joueurs s’essayer à Company of Heroes 3 par le biais de cette pre-alpha, et de recueillir leurs précieux retours. » déclare Justin Dowdeswell, General Manager de Relic Entertainment. « Nous développons nos jeux en collaboration avec notre super communauté depuis des années maintenant et elle a toujours joué un rôle déterminant avec ses commentaires cohérents et significatifs à chaque étape du processus de développement. Nous sommes prêts à étendre notre programme de manière spectaculaire avec nos fans du monde entier grâce au programme CoH-Development, sur l’excellente plateforme communautaire Games2Gether, de nos amis d’Amplitude Studios ™. »

Toutes les informations sur Company of Heroes 3 sont sur www.companyofheroes.com, où les joueurs peuvent désormais s’inscrire au programme CoH-Development. Suivez également le jeu sur YouTube, Twitter et Facebook. Toutes les informations à propos de SEGA Europe sont à retrouver sur www.sega.co.uk, ainsi que sur Facebook, Instagram, YouTube et Twitter.