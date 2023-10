Partager Facebook

Marie-Line, 20 ans, est une serveuse énergique et bruyante. Sa rencontre avec un juge bougon et déprimé qui l’engage comme chauffeur, va bouleverser sa vie.

A la fois comédie dramatique et récit d’émancipation, le nouveau film de Jean-Pierre Ameris repose sur le tandem improbable formé par une jeune femme à la dérive qui essaie de tenir bon entre un père handicapé, une mère qui s’est suicidée et une sœur dealeuse (Louane Emera révélée dans « The Voice ») et un juge bougon blessé par la vie(Michel Blanc). Et force est de constater que le duo fonctionne à merveille. Chacun va aider l’autre à se sortir de l’impasse dans laquelle il se trouve. Le film évoque les déterminismes sociaux et n’évite certes pas les clichés ni les invraisemblances. N’en reste pas moins un film bourré de charme, d’émotions et d’espoir.

Marie-Line et son juge

Un film de Jean Pierre Ameris

Avec Louane Emera Michel Blanc, Victor Belmondo

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 1h 44

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 11 octobre 2023