Le remake de SILENT HILL 2, le chef d’œuvre d’horreur psychologique est disponible

Développé par Bloober Team, avec le compositeur Akira Yamaoka et le concept artist Masahiro Ito, le remake met en scène la ville troublante nappée d’un brouillard menaçant, bénéficiant désormais de graphismes, d’un sound design et d’un gameplay améliorés.

Ressentez la culpabilité, le deuil et l’horreur existentielle de James Sunderland alors qu’il explore la ville de Silent Hill, où il se rendait avec sa femme Mary lorsqu’elle était encore en vie, un décor symbolique désormais englouti par le brouillard. Le remake étend les zones pouvant être explorées par les joueurs, introduit une vue par-dessus l’épaule, repense le système de combat et ajoute de nouvelles cut-scenes pour offrir aux joueurs d’antan comme aux néophytes différentes façons de profiter du jeu. Qu’est-ce qui vous attend dans les ruelles et les couloirs sombres de Silent Hill ?

SILENT HILL 2, est désormais disponible sur PlayStation 5 et PC via STEAM.