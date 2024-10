Le jeu d’horreur coopératif Dark Hours s’infiltre en Accès Anticipé sur PC le 24 octobre

Partager Facebook

Ce véritable thriller, jouable de 1 à 4, vous propulse dans un cambriolage de haut vol perturbé par une présence surnaturelle quelque peu antipathique. À quelques encablures de la saison des citrouilles et après plus de 2 millions de téléchargements pour la démo, l’attente est à son paroxysme chez les fans d’expériences horrifiques.

Dans ce nouveau jeu d’horreur coopératif pour 1 à 4 personnes, vous incarnez une bande de voleurs en plein cambriolage d’une salle des ventes bien juteuse. Quand le casse est interrompu par un événement surnaturel, vous vous retrouvez piégés par une entité malfaisante qui renvoie aux oubliettes votre plan si bien huilé. Votre mission est maintenant de survivre, d’explorer et de coopérer pour trouver la meilleure manière de vous échapper.

Avec plus de 2 millions de téléchargements pour son prologue gratuit en seulement 4 mois sur PC, Dark Hours est désormais prêt à terroriser la communauté Steam. La date du 24 octobre est à marquer d’une pierre blanche : formez votre équipe et prouvez que vous avez ce qu’il faut pour survivre à la nuit la plus terrifiante de l’histoire du jeu vidéo. Dark Hours sortira juste à temps pour Halloween au prix de 9,99 €.

Voici un aperçu plus complet des fonctionnalités de cet Accès Anticipé :

5 monstres terrifiants disposant chacun de leurs capacités propres

Des mécaniques de jeu surprenantes et des objets pour sauver (ou trahir) vos amis

Des cartes générées de manière procédurale

Un cambriolage nocturne terrifiant, qui offre une boucle de gameplay immersive

Des missions diverses pour des défis variés

Plusieurs fonctionnalités de gameplay et d’objets à débloquer

Personnalisation des objets et des couleurs

Dark Hours profitera de son temps d’Accès Anticipé pour recevoir des mises à jour régulières qui ajouteront du contenu et des fonctionnalités. Découvrez la feuille de route, qui lève le voile sur les mises à jour prévues pour les prochains mois.

Dark Hours, dont l’Accès Anticipé sur Steam démarrera le 24 octobre prochain au prix de 9,99 €.