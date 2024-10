Renault 5 E-Tech 100% electric à l’essai: plaisir augmenté, facilité confirmée

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Modèle iconique, la Renault 5 originelle aura marqué son époque en accompagnant des millions de familles dans une transition majeure. C’était le temps des crises pétrolières, de la mutation des usages et de l’arrivée d’une seconde voiture dans le foyer. La «R5» a su accompagner ces défis grâce à sa polyvalence, son côté économique et la touche de malice qui en a fait une icône pop.

Il aurait été inutile de «refaire» la Renault 5 sans s’appuyer sur cet héritage, sans vouloir qu’elle réponde à son tour avec audace et pour le plus grand nombre aux défis sociétaux et environnementaux de son époque. Et sans s’en donner les moyens…

Design «coup de cœur», expérience de conduite stimulante, usage réjouissant et facile de la technologie électrique et digitale, sans oublier une production locale, responsable et circulaire: Renault 5 E-Tech 100% electric possède tous les atouts pour devenir la citadine de référence de la transition électrique.

(RE)NÉE POUR MARQUER SON ÉPOQUE

L’histoire de la renaissance de la Renault 5 est désormais bien connue. C’est celle d’un coup de foudre pour une maquette orange et d’un «processus inversé», avec l’obligation de bâtir une plateforme électrique performante sur un design déjà quasiment figé. Un défi industriel majeur pour développer en trois ans seulement, contre quatre habituellement, un modèle de série qui préserverait toute la séduction et le rêve du show-car. Le tout réalisé au cœur de la plus grande transformation jamais opérée par Renault Group – le plan stratégique Renaulution – amenant notamment à la création de Mobilize, d’Ampere et au virage électrique de la marque Renault. Voilà pour la petite histoire. Place à la grande!

La grande histoire, c’est celle que s’apprête à écrire Renault 5 E-Tech 100% electric. Une voiture pas comme les autres, véritable concentré de technologie électrique et digitale, amenée à devenir la citadine de référence de la transition électrique en Europe, en rendant le véhicule électrique accessible au plus grand nombre, acteur de l’écosystème énergétique, avec un prix d’entrée d’environ CHF 25‘000.- [1].

Le premier atout qui contribue au caractère exceptionnel de Renault 5 E-Tech 100% electric est bien sûr son design qui fait tourner les têtes. Elle séduit celles et ceux qui retrouvent les traits iconiques du modèle originel qu’ils ont connu mais aussi les plus jeunes, conquis par sa modernité et ses éléments de personnalisation. En plus du design, il aurait été inutile de «refaire» la Renault 5 sans s’appuyer sur l’héritage du modèle originel, icône pop et populaire qui avait su répondre aux défis de son époque. Renault 5 E-Tech 100% electric se veut donc économique, surtout à l’usage, plaisante à conduire et facile à utiliser au quotidien. Elle propose des expériences de conduite, de vie à bord et de vie en électrique inédites, embarquant des technologies nouvelles sur son segment à l’instar du système OpenR Link avec Google intégré, de l’avatar Reno, du chargeur bidirectionnel ou de la fonction Plug & Charge. Sans oublier de faire la part belle au confort et à la sécurité du conducteur et des passagers. Ses atouts proviennent en particulier de la nouvelle plateforme AmpR Small d’Ampere dédiée aux véhicules électriques du segment B. Elle permet à Renault 5 E-Tech 100% electric d’affirmer son côté «pop» dans un comportement routier procurant des sensations enthousiasmantes totalement inédites pour une «petite» électrique. Le tout «made in France» bien entendu.

Car il aurait été également inutile de «refaire» la Renault 5 sans la produire en France ni la concevoir de façon plus durable. Renault a fait le choix engagé de produire Renault 5 E-Tech 100% electric en circuit court, au cœur de son pôle industriel du nord de la France ElectriCity et avec un écosystème compact de fournisseurs situés dans un rayon de 300 km. Chaque véhicule, ainsi que les batteries, sont ainsi assemblés à la Manufacture de Douai – qui fut un des sites de production de la Renault 5 d’origine –, avec un moteur (machine électrique, réducteur, électronique de puissance) fabriqué à Cléon et des modules produits dans la Gigafactory de Douai (partenariat AESC) à partir de l’été 2025. Grâce à l’expertise de The Future is NEUTRAL, la filiale de Renault Group spécialisée dans l’économie circulaire, Renault 5 E-Tech 100% electric atteindra au moins 88,6 % de recyclabilité globale [2] et intègrera 19,4 % de matière recyclée (norme ISO14021) et 26,4 % de matériaux venus de l’économie circulaire [3]. Des taux records pour sa catégorie.

Renault 5 E-Tech 100% electric possède ainsi tous les atouts pour, comme son aînée, marquer son époque. Elle représente un choix de cœur et incarne une réponse à la fois engagée et réjouissante aux enjeux technologiques, sociétaux et environnementaux de la mobilité d’aujourd’hui.

«Renault 5 E-Tech electric, c’est bien plus qu’une voiture! Elle arrive au moment où va se jouer la grande bascule de millions d’Européens vers une mobilité électrique, connectée et durable. Elle a aussi entrainé la transformation de Renault Group en entreprise automobile de prochaine génération. Pour la développer en trois ans, en France, avec ce niveau de qualité technologique et électrique, toutes nos décisions devaient être disruptives. Et notre organisation, la plus agile possible. Avoir été les premiers à faire le choix d’une plateforme 100 % électrique pour une petite voiture en Europe, optimiser les coûts sur toute la chaîne de valeur, relocaliser notre écosystème industriel… Seule une voiture iconique pouvait faire cela et aussi fédérer les équipes pour faire bouger les lignes en interne. Face aux mutations que traverse notre industrie, cette voiture ouvre une voie nouvelle pour Renault. Elle est au cœur de la bataille pour réinventer l’industrie européenne face à la concurrence venant de l’est et de l’ouest. Avec elle, on prouve que produire en Europe, en France, c’est possible!»

Luca de Meo, CEO de Renault Group

«L’ADN de R5 est unique. C’est un véhicule joyeux, qui attire la sympathie. C’est un véhicule à la fois populaire et d’avant-garde, qui apporte des nouvelles réponses à l’époque qu’il traverse. Ce fût le cas en 1972. C’est encore le cas en 2024. La nouvelle Renault 5 E-Tech electric est un coup de cœur design, un nouveau cerveau avec des technologies de pointe et des jambes électriques basées sur une plateforme nouvelle génération unique en Europe: AmpR Small. C’est aussi le résultat d’un engagement, celui d’une production responsable et durable. Nos équipes ont mis beaucoup de passion, d’excellence et de travail pour développer Renault 5 E-tech electric. Cette passion et l’amour qu’on a mis dans cette voiture sont hautement contagieux. La R5 a une unique cible: le cœur du nos clients. Elle laissera son empreinte dans l’histoire de la marque.»

Fabrice Cambolive, CEO de la marque Renault

Un véhicule «made in ElectriCity»

Le pôle ElectriCity qui regroupe dans les Hauts-de-France les trois manufactures de Douai, Maubeuge et Ruitz est au cœur du dispositif industriel chargé de produire Renault 5 E-Tech 100% electric. La voiture est assemblée à Douai et le pack batterie à Ruitz (avant une fabrication complète des batteries dans la gigafactory de Douai en partenariat avec AESC à partir de l’été 2025). Le moteur sortira quant à lui des lignes de la manufacture normande de Cléon pour assurer la dimension «made in France» de la voiture.

Ce dispositif de production 4.0 devrait permettre de réduire à 9 heures le temps nécessaire à la fabrication de Renault 5 E-Tech 100% electric. Renault et Ampere s’appuient pour cela sur le Metaverse Industriel de Renault Group. Accélérateur de compétitivité pour réinventer la production automobile, ce dernier permet d’optimiser en temp réel l’outil de production grâce aux millions de datas qui remontent de l’ensemble des équipements désormais connectés.

Le Metaverse Industriel de Renault Group permet de produire plus intelligemment, plus vite et mieux, tout en réduisant les coûts et l’empreinte carbone des procédés industriels. Associé à l’intelligence artificielle, il permet en effet d’avoir une approche prédictive en matière de consommation d’énergie et de réduire de 20 % la consommation des sites industriels du Groupe. Pour le pôle ElectriCity ainsi que le site de Cléon, l’objectif est d’atteindre la neutralité carbone dès 2025.