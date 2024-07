Le shooter PvP free-to-play Splitgate 2 se téléporte sur PC et consoles en 2025

Partager Facebook

1047 Games dévoile Splitgate 2, la suite révolutionnaire du hit multijoueur de 2021 téléchargé plus de 22 millions de fois et dont le rythme effréné et le gameplay innovant ont reçu un accueil public et critique extrêmement positif.

Les combats multijoueur à la première personne à base de portails dimensionnels sont de retour dans Splitgate 2, encore plus poussés et ébouriffants que jamais. Trois factions uniques offrent la possibilité de choisir son style de gameplay préféré pour le faire évoluer, tandis que la grande variété d’arènes, d’armes et de modes assurent un plaisir sans cesse renouvelé. Seul ou entre amis, rejoignez la mêlée quel que soit votre niveau de jeu.

Le trailer d’annonce présente les différentes factions du jeu, qui associent plusieurs styles et loadouts afin d’offrir des configurations d’équipe riches et variées au niveau stratégique. La vidéo donne un aperçu de ce qui vous attend à la sortie de Splitgate 2, en 2025 sur PC (via Steam et Epic Game Store), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4.