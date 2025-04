Apple Intelligence arrive en UE avec son lot de nouveautés

Partager Facebook

Le colosse technologique de Cupertino poursuit méthodiquement l’enrichissement de son écosystème dédié à l’intelligence artificielle. La multinationale à la pomme vient d’annoncer une salve de nouveautés majeures pour Apple Intelligence, son ensemble d’outils et de fonctionnalités dopés à l’IA.

Parmi les avancées les plus notables, les « Notifications Prioritaires » se démarquent : ce système inédit permet à l’intelligence artificielle d’Apple de hiérarchiser et de mettre en avant les alertes les plus essentielles, offrant ainsi une lecture plus fluide et efficace des notifications.

Dans le sillage de cette innovation, l’application Image Playground ainsi que le système d’exploitation macOS bénéficient également d’améliorations substantielles. Un tournant significatif réside dans l’élargissement de la disponibilité d’Apple Intelligence, désormais accessible aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad au sein de l’Union européenne, ainsi qu’aux propriétaires du casque de réalité mixte Apple Vision Pro, en version anglophone américaine. Ces nouveautés accompagnent le déploiement des mises à jour iOS 18.4, iPadOS 18.4 et macOS Sequoia 15.4.

Cette expansion géographique s’accompagne d’un support linguistique considérablement étendu. Désormais, les capacités d’intelligence artificielle d’Apple prennent en charge plusieurs langues supplémentaires, parmi lesquelles le français, l’allemand, l’italien, le portugais brésilien, l’espagnol, le japonais, le coréen et le chinois simplifié. De plus, la firme a introduit des variantes localisées de l’anglais adaptées aux spécificités linguistiques de Singapour et de l’Inde.

Depuis son dévoilement lors de la Worldwide Developer Conference de l’année dernière, Apple a adopté une approche de déploiement progressif pour ses innovations en matière d’intelligence artificielle générative. Cette stratégie d’introduction échelonnée explique pourquoi certaines fonctionnalités phares, telles que l’intégration de ChatGPT ou les capacités avancées d’Image Playground, n’ont été mises à disposition des utilisateurs que plusieurs mois après le lancement initial d’iOS 18.1, avec l’arrivée d’iOS 18.2.

L’arrivée tardive de ces fonctionnalités en Europe s’explique, quant à elle, par le cadre réglementaire strict imposé par l’Union européenne. Apple avait d’ailleurs communiqué en amont sur cette contrainte, annonçant que sa suite d’intelligence artificielle ne serait disponible sur le Vieux Continent qu’en avril 2025, un délai attribué aux exigences du Digital Markets Act (DMA).

Parmi les nouveautés marquantes, le dispositif des Notifications Prioritaires se distingue par sa capacité à rationaliser la gestion des alertes. Dans un contexte où l’abondance d’informations peut vite devenir écrasante, cet outil intelligent offre une solution pragmatique en classant et mettant en exergue les notifications méritant une attention immédiate. Cette innovation permet ainsi de réduire la surcharge cognitive des utilisateurs en filtrant les informations essentielles au sein du flux incessant d’alertes reçues quotidiennement.

Outre ces avancées organisationnelles, la mise à jour introduit également des fonctionnalités enrichies sur le plan créatif. Sur macOS, les utilisateurs peuvent dorénavant générer un « film souvenir » en se contentant d’entrer une description textuelle. L’intelligence artificielle prend alors en charge l’ensemble du processus, aboutissant à la création d’une vidéo fidèle à la requête formulée. Cette automatisation simplifiée ouvre de nouvelles perspectives en matière de production de contenus multimédias.

L’application Image Playground n’est pas en reste, avec l’introduction d’un nouveau mode baptisé « Sketch ». Cette fonctionnalité permet de concevoir des esquisses numériques détaillées, s’adressant aussi bien aux artistes en herbe qu’aux utilisateurs recherchant une approche plus académique du dessin assisté par intelligence artificielle.

Quant aux adeptes du casque Apple Vision Pro, ils bénéficieront désormais de l’intégration d’Apple Intelligence, leur donnant accès à des outils avancés d’écriture, à Image Playground, à la fonctionnalité Genmoji et à d’autres innovations pilotées par l’IA.

Enfin, cette mise à jour ne se limite pas aux avancées en matière d’intelligence artificielle. Apple en profite pour enrichir son catalogue d’emojis, introduisant notamment des icônes inédites telles qu’une éclaboussure de peinture, un visage marqué par la fatigue, une empreinte digitale, un légume-racine ou encore une pelle.

Par ailleurs, la plateforme Apple News+ s’étoffe avec l’arrivée de Food, une nouvelle section dédiée aux recettes culinaires. Dans le même temps, des améliorations substantielles sont apportées à la sécurité des enfants ainsi qu’à l’application Photos, repensée pour une expérience utilisateur plus intuitive.

Cette évolution continue d’Apple Intelligence illustre la volonté de la firme californienne d’adopter une approche prudente et méthodique dans le domaine de l’intelligence artificielle. Plutôt que de précipiter le déploiement de fonctionnalités encore perfectibles, Apple privilégie un perfectionnement progressif, garantissant ainsi une intégration harmonieuse et conforme aux standards d’excellence qui caractérisent son écosystème.