Microsoft Build 2025, ce qui devrait être dévoilé

Le rendez-vous incontournable de la sphère technologique, Microsoft Build 2025, s’apprête à faire son grand retour, promettant une avalanche d’innovations dans l’univers des appareils Surface, de l’intelligence artificielle Copilot et bien plus encore.

Ce sommet annuel orchestré par la firme de Redmond offre un aperçu exclusif des avancées majeures que le géant américain s’apprête à déployer, notamment en ce qui concerne Windows 11, Microsoft Copilot et l’écosystème Surface.

L’édition 2025 de la conférence dédiée aux développeurs se tiendra du 19 au 22 mai à Seattle, dans l’État de Washington. Pour inaugurer cet événement d’envergure, une keynote du PDG Satya Nadella est d’ores et déjà programmée. Microsoft a d’ailleurs dévoilé les principaux axes qui structureront cette nouvelle édition : intelligence artificielle, outils de développement et environnement .NET, plateformes cloud, Copilot et ses agents intelligents, gestion des données et analytique avancée, cybersécurité, Windows, ainsi que le renforcement des compétences technologiques.

Que faut-il attendre d’autre de ce rendez-vous stratégique ? Si l’on se fie aux annonces marquantes de l’édition 2024, cette nouvelle mouture devrait également être riche en révélations. L’année dernière, Microsoft avait levé le voile sur ses Surface Pro 11 et Surface Laptop 7, intégrant pleinement l’intelligence artificielle Copilot+ et propulsés par les puissantes puces Snapdragon X Elite. À en croire les rumeurs qui circulent dans les cercles spécialisés, la conférence pourrait être l’occasion pour Microsoft de dévoiler une nouvelle génération d’appareils Surface, notamment un Surface Pro et un Surface Laptop repensés, arborant un design plus raffiné et bénéficiant de la puissance des processeurs Snapdragon X.

Dans un contexte où l’intelligence artificielle est devenue le fer de lance de l’innovation, il est certain que Microsoft ne manquera pas de présenter des avancées significatives pour son écosystème Copilot. Parmi les évolutions attendues, l’intégration d’outils de recherche plus sophistiqués, comme ChatGPT ou Google Gemini, pourrait permettre aux professionnels d’explorer en profondeur divers sujets et d’exécuter des tâches complexes avec une efficacité accrue.

Et qu’en est-il de Windows 12 ? À ce stade, son annonce officielle demeure incertaine. Toutefois, avec la fin du support de Windows 10 programmée pour le 14 octobre 2025, Microsoft concentrera sans doute ses efforts sur l’accélération de la migration des utilisateurs vers Windows 11, consolidant ainsi son adoption au sein de l’écosystème numérique global.