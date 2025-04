La Nintendo Switch 2 fera son arrivée le 5 juin et donnera vie à de nouvelles façons de communiquer tout en jouant

Partager Facebook

La console propose un nouveau matériel puissant, des fonctionnalités en ligne repensées et un vaste catalogue de jeux

Ensemble, où vous voulez, quand vous voulez. Proposant de nouvelles façons de jouer et de se connecter aux autres, la Nintendo Switch 2 fera son arrivée le 5 juin 2025. Découvrez les manettes Joy-Con 2 repensées, qui peuvent être utilisées comme des souris dans les jeux compatibles et qui s’attachent à la console par fixation magnétique. La vitesse de traitement améliorée de la console permet d’afficher des images sur un écran plus grand, avec des couleurs plus intenses et davantage de clarté. Découvrez de nouvelles façons surprenantes de vous connecter à vos proches et de jouer ensemble aussi bien aux titres Nintendo Switch 2 qu’aux jeux compatibles déjà disponibles sur Nintendo Switch.

« La Nintendo Switch 2 est la prochaine étape du jeu à domicile qui peut être emporté en déplacement, basée sur huit années de jeu et de découvertes qui ont débuté avec la Nintendo Switch. », a dit Shuntaro Furukawa, président de Nintendo. « Avec ses nouvelles fonctionnalités qui élargissent les possibilités en termes d’expériences de jeu, je crois fermement que la Nintendo Switch 2 représente un bond en avant dans notre démarche visant à faire naître des sourires sur les visages de celles et ceux qui interagissent avec Nintendo. »



La Nintendo Switch 2 inclut :

Console Nintendo Switch 2

Deux manettes Joy-Con 2 (G+D)

Support Joy-Con 2

Dragonnes Joy-Con 2

Station d’accueil Nintendo Switch 2

Câble HDMI ultra haute vitesse

Adaptateur secteur Nintendo Switch 2

Câble de recharge USB-C

Faites la course sur Nintendo Switch 2 avec le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World1, qui inclut la console et un code de téléchargement pour Mario Kart World, disponible le 5 juin au lancement de la Nintendo Switch 2.

GameChat propose de nouvelles façons de jouer ensemble et de façon conviviale

Avec la nouvelle fonctionnalité en ligne GameChat2, jouez et parlez ensemble comme si tout le monde était réuni dans la même pièce, et ce peu importe la distance qui vous sépare. Qu’il s’agisse de partager une victoire ou simplement de se saluer, GameChat donne l’impression que des amis en ligne aux quatre coins du monde sont côte à côte sur le même canapé. Avec GameChat, il est possible de démarrer une discussion vocale entre amis à tout moment en appuyant sur le bouton C du Joy-Con 2 droit. Le micro intégré à la console peut être utilisé pour prendre part, sans interrompre sa partie, à des discussions qui peuvent réunir jusqu’à 12 personnes en ligne. Jusqu’à quatre personnes peuvent partager leur écran, et si elles connectent une caméra USB-C compatible telle que la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément), elles peuvent également discuter en vidéo afin de se voir à l’écran pendant que tout le monde s’encourage, s’exclame et rit en jouant. Des personnes supplémentaires peuvent se joindre à la conversation, mais en audio uniquement. GameChat est disponible sans nécessiter d’abonnement Nintendo Switch Online jusqu’à la fin du mois de mars 2026. Passé cette date, un abonnement Nintendo Switch Online sera nécessaire.

Lors du lancement d’une session GameChat, l’utilisateur invite des personnes de sa liste d’amis. Des fonctions de sécurité sont en place pour aider les joueurs et joueuses à profiter d’une expérience de chat sûre et sécurisée, comme la possibilité de signaler une personne lors d’une session de chat. De plus, Nintendo reconnaît le rôle important que jouent les parents et les tuteurs dans les expériences en ligne de leurs enfants. Ainsi, avant de pouvoir utiliser GameChat, les enfants de moins de 16 ans doivent recevoir l’autorisation d’un parent ou tuteur via la version mise à jour de l’application mobile Contrôle parental Nintendo Switch





Une multitude de nouvelles fonctionnalités et d’expériences

Un grand écran aux couleurs intenses qui permet une expression fluide des mouvements

La Nintendo Switch 2 possède un écran LCD de 7,9 pouces affichant des images en Full HD à 1080p, et conserve la même épaisseur que la Nintendo Switch. Même lors des déplacements, la Nintendo Switch 2 propose des expériences de jeux vives et détaillées, ainsi que des graphismes fluides mettant en valeur les mouvements des personnages et la richesse de leurs expressions faciales.

Les manettes Joy-Con 2 s’attachent à la console par fixation magnétique

Les Joy-Con 2, les nouvelles manettes conçues pour la Nintendo Switch 2, s’attachent à la console par fixation magnétique. De plus, chaque Joy-Con 2 peut être utilisé comme une souris en le faisant glisser sur une surface telle qu’une table ou un pantalon. Le mode souris peut être utilisé de multiples façons, comme dans les jeux qui nécessitent de viser.

Un nouveau support librement ajustable et un nouveau port USB-C

Le support situé à l’arrière de la console peut être ajusté librement afin de pouvoir trouver l’angle de vue parfait. En plus du port USB-C qui était déjà présent sous la Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2 propose un second port à son sommet, qui peut servir à connecter l’adaptateur secteur inclus afin de pouvoir recharger la console tout en jouant en mode sur table. Il est aussi possible de connecter une caméra USB-C compatible, telle que la caméra Nintendo Switch 2, pour discuter en chat vidéo via GameChat.

Une vitesse de traitement et des performances graphiques améliorées

La Nintendo Switch 2 dispose d’un processeur et d’un GPU nettement plus performants que ceux de la Nintendo Switch, ce qui se traduit par une vitesse de traitement plus rapide et permet un nouveau gameplay visuellement avancé. Elle permet également de profiter de graphismes plus détaillés et temps de chargement réduits.

Qualité audio nette et son spatial 3D

Sur Nintendo Switch 2, la qualité sonore est plus naturelle et plus claire avec une gamme sonore encore plus équilibrée. En mode portable ou en mode sur table, les joueurs et joueuses pourront profiter de leur jeux avec un son tridimensionnel encore plus immersif.

Mémoire interne de 256 Go

La mémoire interne de la Nintendo Switch 2, où sont stockés les jeux numériques et les données de sauvegarde, est de 256 Go, soit 8 fois la capacité de stockage de la Nintendo Switch. Pour étendre son stockage, la Nintendo Switch 2 utilise uniquement des cartes microSD Express dont la vitesse de lecture des données est supérieure à celle des modèles microSD précédents.

Les jeux Nintendo Switch sont également compatibles avec la Nintendo Switch 2

En plus des jeux Nintendo Switch 2, la Nintendo Switch 2 permet de jouer aux versions physiques et numériques de jeux compatibles sortis sur Nintendo Switch. Certains titres Nintendo Switch pourraient être incompatibles ou ne pas être entièrement compatibles avec la Nintendo Switch 2. Les manettes Joy-Con et autres périphériques de la Nintendo Switch, tels que la manette Nintendo Switch Pro, peuvent être utilisés sur Nintendo Switch 2 en les associant à distance avec la console. Pour plus d’informations sur la compatibilité des jeux et accessoires Nintendo Switch, rendez-vous sur le site officiel de Nintendo.

La nouvelle station d’accueil Nintendo Switch 2

En connectant la station d’accueil Nintendo Switch 2 à un téléviseur, il est possible d’obtenir une définition allant jusqu’à 4K et une fréquence allant jusqu’à 120 images par seconde avec les jeux et téléviseurs compatibles.

Jouez à plusieurs avec un seul exemplaire d’un jeu grâce à GameShare

Avec GameShare, une nouvelle fonctionnalité de la Nintendo Switch 2, il est possible de partager un jeu et de jouer à plusieurs même si les autres personnes ne disposent pas d’un exemplaire du jeu. Si une personne dispose d’une Nintendo Switch 2 et d’un jeu compatible avec GameShare, elle peut temporairement inviter d’autres personnes à jouer avec elle en mode sans-fil local avec leur console Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch. Entre plusieurs Nintendo Switch 2, GameShare peut également être utilisé avec GameChat pour jouer en ligne, afin que tout le monde puisse discuter en ligne tout en jouant ensemble au même jeu.

Les cartes de jeu virtuelles apportent de nouveaux avantages aux jeux numériques

Grâce aux cartes de jeu virtuelles, les joueurs et joueuses peuvent facilement gérer les jeux numériques achetés, jouer à des jeux sur deux consoles différentes, ou encore prêter et emprunter des jeux. L’écran de gestion des cartes de jeu virtuelles affiche tous les jeux numériques achetés avec le compte Nintendo de l’utilisateur afin de faciliter l’accès et le chargement de ces titres sur la console. Une fois une carte de jeu virtuelle chargée sur une console, il est possible d’y jouer même si la console n’est pas connectée à Internet, et tous les comptes utilisateur présents sur cette console peuvent également accéder à ce jeu. De plus, les cartes de jeu virtuelles peuvent être prêtées et empruntées au sein d’un même groupe familial de comptes Nintendo via le mode sans-fil local.

Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online2 sera également disponible sur Nintendo Switch 2. Sur Nintendo Switch 2, les abonnés Nintendo Switch Online peuvent utiliser GameChat et profiter des fonctionnalités en ligne existantes. Pour une durée limitée, tous les possesseurs de Nintendo Switch 2 pourront utiliser GameChat dans le cadre de l’offre de découverte GameChat, disponible jusqu’au 31 mars 2026. Passé cette date, un abonnement Nintendo Switch Online sera nécessaire pour utiliser GameChat. De plus, les possesseurs de Nintendo Switch 2 pourront également accéder au catalogue Nintendo GameCube – Nintendo Classics dès le lancement de la console. Les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel possédant une Nintendo Switch 2 pourront accéder à un catalogue grandissant de classiques Nintendo GameCube avec une qualité d’image et une résolution améliorées par rapport aux versions originales. Les titres disponibles au lancement du catalogue sont : F-ZERO GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker et SOULCALIBUR II. Outre ces jeux, une manette sans fil conçue sur le modèle de la manette Nintendo GameCube originale sera disponible à l’achat3 pour les abonnés Nintendo Switch Online.

Diverses fonctions d’accessibilité

Afin de prendre en charge un vaste éventail de styles de jeu, la Nintendo Switch 2 offre, en plus des fonctionnalités déjà existantes sur Nintendo Switch, de nouvelles options d’accessibilité telles que la possibilité d’ajuster la taille des textes, de convertir les textes affichés en parole, ou encore de convertir de la parole en texte dans GameChat.

Une expérience de jeu sécurisée et amusante sur Nintendo Switch 2

Avec l’application mobile Contrôle parental Nintendo Switch, les parents peuvent facilement accompagner l’expérience de jeu de leurs enfants depuis un smartphone ou une tablette, en vérifiant à quels types de jeux jouent leurs enfants, ou bien en définissant des limites de temps d’utilisation quotidienne de la console. En ce qui concerne GameChat, les enfants de moins de 16 ans doivent obtenir l’autorisation d’un parent ou tuteur via l’application mobile Contrôle parental Nintendo Switch avant de pouvoir démarrer une discussion, permettant ainsi aux parents et tuteurs de gérer l’expérience de chat de leurs enfants en toute sécurité.



Nouveaux jeux pour une nouvelle console

Nintendo Switch 2 fera son arrivée accompagnée de jeux qui mettront en avant ses nouvelles capacités tout en permettant à tous les profils d’y trouver leur compte. Qu’il s’agisse de titres inédits et exclusifs à la console tels que Mario Kart World et Donkey Kong Bananza, d’expériences grisantes comme EA SPORTS Madden NFL et Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, ou encore de jeux Nintendo Switch en versions améliorées tels que Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV et Sid Meier’s Civilization® VII – Nintendo Switch 2 Edition, ce ne sont pas les occasions de jouer et de partager de bons moments ensemble qui manquent.

Mettez le pied au plancher dans Mario Kart World, une toute nouvelle expérience prenant place dans un vaste monde interconnecté. Faites la course sans interruption à travers des circuits interconnectés qui proposent une expérience inédite dans la série. Les courses peuvent réunir jusqu’à 24 pilotes. Participez au tout nouveau mode Survie, où vous traversez le monde d’une seule traite, avec des points de passage qui balisent le parcours. Si vous ne vous placez pas suffisamment haut dans le top lorsque vous les franchissez, c’est l’élimination directe. Dans le mode Balade, vous pouvez quitter la route pour rouler où vous voulez afin d’explorer les zones qui vous intriguent et de prendre des photos entre amis à des endroits pittoresques. Mario Kart World fera son arrivée le 5 juin sur Nintendo Switch 2. Plus de détails au sujet de ce titre seront révélés à l’occasion d’un Mario Kart World Direct le 17 avril à 15:00.

Préparez-vous pour Donkey Kong Bananza, un tout nouveau jeu d’action et d’aventure en 3D à venir en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Incarnez Donkey Kong et pulvérisez presque tout ce qui se trouve autour de vous, grimpez le long de presque toutes les parois et arrachez des morceaux de terrain pour les lancer, afin de faire rimer « exploration » et « démolition » dans un monde où plus vous détruisez le décor à coups de poings, plus de nouvelles zones s’ouvrent à vous. Préparez-vous pour une aventure fracassante pleine de surprises et de bananes dans Donkey Kong Bananza, qui fera son arrivée le 17 juillet sur Nintendo Switch 2.

Les nouvelles capacités de la Nintendo Switch 2 permettent aux jeux physiques et numériques compatibles sortis sur Nintendo Switch de bénéficier de mises à niveau payantes vers des versions Nintendo Switch 2 Edition qui proposent des graphismes améliorés, de nouveaux contenus ainsi que de nouveaux gameplays.

Devenez la star du show dans Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, qui inclut de nouveaux modes et des mini-jeux qui utilisent le mode souris des Joy-Con 2, le micro intégré à la console, ainsi que la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément). Invitez vos proches4 à vous rejoindre dans le Bowser Live, un mode où vous participez en personne à des compétitions à 2 contre 2 et à des défis physiques ! Mais prenez garde : l’équipe perdante pourrait avoir à rendre des compte à Bowser ! Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV fera son arrivée le 24 juillet.

Découvrez ou redécouvrez Hyrule sous un nouveau jour dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition, qui apportent une fréquence d’images améliorée, des temps de chargement réduits et de meilleurs graphismes, ainsi que des coups de pouce supplémentaires pour les joueurs et joueuses. Un service nommé ZELDA NOTES, exclusif aux versions Nintendo Switch 2 Edition de ces deux jeux, sera prochainement disponible via l’application mobile Nintendo Switch App5 (précédemment connue sous le nom Nintendo Switch Online). Ce service en jeu permettra d’aider les joueurs et joueuses à rechercher divers éléments, tels que les sanctuaires et les Korogus encore non découverts, et permettra également d’écouter des récits inédits contés par la princesse Zelda. Les versions Nintendo Switch 2 Edition de ces deux jeux seront disponibles au lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin.

Les aventures en 3D de Kirby bénéficient elles aussi d’un boost supplémentaire sur Nintendo Switch 2 avec Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes. Un mystérieux météore s’écrase sur le monde de Kirby et le monde oublié, révélant une nouvelle histoire pour Kirby. Notre héros doit utiliser ses puissants pouvoirs et de nouvelles options de transmorphisme afin de se frayer un chemin en terre inconnue. La mise à niveau inclura ce nouveau contenu qui peut être joué en solo ou en coop locale, ainsi que des performances améliorées pour le jeu entier. Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes fera son arrivée le 28 août.

La plus grande chasseuse de primes de galaxie fait son retour dans Metroid Prime 4: Beyond. Le jeu fera son arrivée sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. La version Nintendo Switch 2 proposera, en plus des commandes standard, des commandes à la souris afin de manier le canon de Samus avec davantage de précision, ainsi que des graphismes et des performances améliorés. Elle permettra également de choisir entre le mode qualité et le mode performance, tous deux compatibles HDR, selon vos préférences et votre style de jeu. Explorez un monde immersif en 4K à 60 images par secondes, ou profitez d’une action en Full HD à 120 images par seconde lorsque le jeu fera son arrivée dans le courant de l’année.

Dans Légendes Pokémon : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition, vous pourrez vivre sur Nintendo Switch 2 une aventure à Illumis en meilleure résolution et avec une meilleure fréquence d’image en fin d’année 2025.

Kirby Air Riders, un tout nouveau titre inspiré du jeu de course et d’action sur Nintendo GameCube, Kirby Air Ride, et réalisé par Masahiro Sakurai, le directeur de la série Super Smash Bros., fera son arrivée cette année. La bande-annonce a révélé une introduction spectaculaire de Kirby sur sa machine Warp Star ainsi que d’autres Kirby sur toutes sortes de machines uniques tandis qu’ils font la course ensemble. Kirby Air Riders fera son arrivée en 2025 sur Nintendo Switch 2.

Utilisez le mode souris des Joy-Con 2 et découvrez une toute nouvelle expérience dans Drag x Drive. Drag x Drive (prononcé « Drag and Drive ») est une nouvelle expérience de jeu en ligne à 3 contre 3 qui se joue avec les deux Joy-Con 2 en mode souris pour se déplacer, tourner, accélérer, et réaliser des figures telles que des dunks de manière intuitive. Drag x Drive fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch 2.

S’il est compréhensible que les joueurs et joueuses aient envie de se lancer sans attendre sur Nintendo Switch 2, ils et elles peuvent également explorer les nombreuses fonctionnalités et détails de cette nouvelle console avec Nintendo Switch 2 Welcome Tour, une exposition virtuelle qui permet de découvrir ce qui fait de la Nintendo Switch 2 une expérience de jeu si unique. Grâce à des démos techniques, des mini-jeux et toutes sortes d’interactions, les joueurs et joueuses pourront apprendre à connaître leur nouvelle console de fond en comble d’une manière qu’ils et elles n’aurais jamais imaginée autrement. Nintendo Switch 2 Welcome Tour sera disponible sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch 2 le 5 juin.

Des jeux passionnants par des développeurs et éditeurs du monde entier

Des succès acclamés comme SPLIT FICTION et ELDEN RING aux grands noms du sport comme Madden NFL et NBA 2K, en passant par des titres très attendus comme Hades II et Borderlands 4, la Nintendo Switch 2 est l’endroit où les joueurs peuvent profiter d’une gamme complète d’expériences de jeu. Voici quelques-uns des jeux édités et développés par les partenaires de Nintendo à venir sur Nintendo Switch 2.

The Duskbloods : les larmes de lune couleront pour un et pour un seul dans The Duskbloods, un tout nouveau titre multijoueur signé FromSoftware, les créateurs de DARK SOULS et ELDEN RING. The Duskbloods fera son arrivée en 2026 et sera uniquement disponible sur Nintendo Switch 2. Un article Creator’s Voice où le directeur du jeu, Hidetaka Miyazaki, en dévoilera davantage sur ce titre, sera publié en anglais le 4 avril. La version française de l’article sera publiée prochainement.

Hades II : incarnez la Princesse des Morts et combattez par-delà les Enfers pour vaincre le Titan du Temps dans cette suite envoûtante du dungeon crawler roguelike original. Dans Hades II, explorez un univers de mythologie plus vaste et élaboré que jamais grâce aux bénédictions des dieux de l’Olympe dans un récit qui répond à chacun de vos échecs et de vos succès. Le jeu fera son arrivée en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, et tirera pleinement parti de l’écran haute définition de la Nintendo Switch 2 avec une réactivité d’action visant 60 images par seconde. Plus d’informations sur Hades II seront communiquées cette année.

EA SPORTS Madden NFL et EA SPORTS FC : EA SPORTS réunit à travers le monde les fans du ballon rond comme du ballon ovale. EA SPORTS Madden NFL et EA SPORTS FC feront leur arrivée sur Nintendo Switch 2.

NBA 2K et WWE 2K : régnez sur le terrain et sur le ring, NBA 2K et WWE 2K feront leur arrivée sur Nintendo Switch 2.

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est un nouveau titre de la série Hyrule Warriors, développé par Koei Tecmo Games avec le soutien de Nintendo. Le jeu propose des batailles épiques contre des hordes d’ennemis et conte l’histoire inédite de la Guerre du Sceau, qui a eu lieu dans le lointain passé d’Hyrule et qui a conduit aux événements de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Les fans de la série Legend of Zelda qui ont joué à The Legend of Zelda: Breath of the Wild ainsi qu’à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pourront y découvrir le frisson du combat ainsi que suivre le récit canonique des événements auxquels ont assisté la princesse Zelda, le roi Rauru ainsi que d’autres personnages familiers. Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch 2.

SPLIT FICTION : naviguez entre l’univers de Mio, qui écrit de la sci-fi, et de Zoé, qui écrit de la fantasy, deux amies qui se retrouvent piégées dans une simulation de leurs propres histoires. SPLIT FICTION vous tiendra en haleine sur votre canapé avec toutes sortes de moments inattendus dans lesquels vous devrez coopérer et travailler en duo pour surmonter des défis. Vous pouvez aussi inviter gratuitement une autre personne à rejoindre l’aventure sur Nintendo Switch 2 en cross-play avec le Pass ami6. SPLIT FICTION sera disponible le 5 juin au lancement de la Nintendo Switch 2.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition : pour la première fois sur console Nintendo, incarnez V, cyber-mercenaire qui ne reculera devant rien pour devenir une légende cyberpunk de Night City. La puissance et les performances graphiques de la Nintendo Switch 2 offrent une expérience de jeu plus immersive que jamais, qu’il s’agisse d’éclairages au néon ou de fusillades. Avec cette édition, profitez de l’expérience Cyberpunk 2077 dans son intégralité avec le jeu de base ainsi que Phantom Liberty, l’extension à succès façon thriller d’espionnage. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sera disponible le 5 juin au lancement de la Nintendo Switch 2.



FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE : découvrez une réinterprétation moderne de l’un des jeux les plus iconiques de tous les temps sur Nintendo Switch 2. Ce titre offre une expérience de jeu autonome immersive taillée pour les fans de RPG, avec des personnages inoubliables, une histoire marquante dans Midgar et un système de combat stratégique fusionnant action en temps réel et combat par commandes. Battez-vous également pour l’avenir de la planète dans FF7R EPISODE INTERmission, un arc narratif additionnel qui se déroule parallèlement aux événements du jeu, lorsque FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE fera son arrivée sur Nintendo Switch 2.

Street Fighter 6 : découvrez la nouvelle évolution de la série Street Fighter dans Street Fighter 6, qui comprend trois modes distincts, de nouvelles fonctionnalités de gameplay et des graphismes améliorés. Combattez jusqu’au sommet dans de nouveaux modes exclusifs à la Nintendo Switch 2, comme les combats versus en mode sans-fil local*4 et les matchs d’avatar. Amusez-vous dans de nouveaux modes multijoueur qui tirent parti des Joy-Con 2, comme Gyro Battle ou Calorie Contest. Trois nouveaux amiibo ainsi que 22 cartes amiibo seront aussi disponibles au lancement. Sur Nintendo Switch 2, choisissez entre Street Fighter 6 Years 1-2 Fighter Edition ou l’édition numérique standard de Street Fighter 6 lorsque le jeu fera son arrivée au lancement de la console.

Sid Meier’s Civilization® VII – Nintendo Switch 2 Edition : orientez le cours de l’Histoire dans Sid Meier’s Civilization® VII – Nintendo Switch 2 Edition. Profitez d’une expérience de jeu plus intuitive grâce au nouveau mode souris et prenez des décisions qui façonneront la lignée culturelle de votre empire. Construisez des villes et des merveilles architecturales, faites avancer votre civilisation grâce à des innovations technologiques et partez à la conquête de civilisations rivales ou coopérez avec elles, tout en explorant le monde. Que vous choisissiez de suivre fidèlement le cours de l’Histoire ou de tracer votre propre chemin, bâtissez un héritage qui résonnera à travers les âges dans Sid Meier’s Civilization® VII – Nintendo Switch 2 Edition, qui sera disponible au lancement de la Nintendo Switch 2.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard : Plongez dans monde des sorciers comme jamais auparavant dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard avec l’ajout du mode souris, des graphismes et un audio améliorés, une expérience de jeu sans interruption lorsque vous passez d’une zone à l’autre, et des commandes calibrées pour la Nintendo Switch 2. Retrouvez-vous au centre de votre propre aventure dans ce jeu de rôle en monde ouvert, découvrez des créatures magiques, personnalisez votre apparence et apprenez à maîtriser la magie pour devenir la sorcière ou le sorcier que vous rêvez d’être. Découvrez une magie renouvelée dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, disponible au lancement de la Nintendo Switch 2.

BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster : suivez quatre Guerriers de la Lumière dans leur quête pour réveiller les cristaux élémentaires dans la version remastérisées en HD du chef-d’œuvre du RPG sorti sur Nintendo 3DS : BRAVELY DEFAULT. Découvrez un RPG qui apporte une nouvelle profondeur aux combats classiques au tour par tour avec l’arrivée des commandes Brave et Default, et découvrez un éventail d’options pour personnaliser vos personnages avec plus de 20 classes uniques. Le jeu inclut des améliorations de confort ainsi que deux mini-jeux qui tirent parti de la possibilité de jouer à deux souris sur Nintendo Switch 2. BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 5 juin.

Borderlands 4 : tirez, pillez, et mesurez-vous à des ennemis démentiels sur Kairos, une nouvelle planète truffée de dangers dans Borderlands 4. Amassez un arsenal de puissance de feu mortelle pour semer le chaos et frayez-vous un chemin à travers Kairos. Trompez la mort peu importe d’où elle arrive en planant, en esquivant, en vous propulsant à l’aide d’un grappin et bien plus. Borderlands 4 fera son arrivée dans le courant de l’année sur Nintendo Switch 2.

D’autres aventures vous attendent dans des titres nouveaux et mis à jour, notamment…

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 : deux jeux iconiques signés Activision font leur retour avec de nouveaux skaters, des tricks encore plus fous, des musiques survoltées, et pour la première fois en plus de dix ans, de nouveaux parks ! Skatez à plusieurs en ligne*6 dans le mode multiplateforme de ce classique du genre. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 cet été .

: deux jeux iconiques signés Activision font leur retour avec de nouveaux skaters, des tricks encore plus fous, des musiques survoltées, et pour la première fois en plus de dix ans, de nouveaux parks ! Skatez à plusieurs en ligne*6 dans le mode multiplateforme de ce classique du genre. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 . ELDEN RING Tarnished Edition : avec plus de 28 millions d’exemplaires vendus dans le monde, ELDEN RING est un RPG d’action primé se déroulant dans un monde de dark fantasy authentique. Explorez des donjons tortueux et triomphez de combats de boss épiques. ELDEN RING Tarnished Edition fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch 2 et inclut le jeu de base, SHADOW OF THE ERDTREE, ainsi que de nouvelles armes, des armures, des apparences pour Torrent, et plus encore.

: avec plus de 28 millions d’exemplaires vendus dans le monde, ELDEN RING est un RPG d’action primé se déroulant dans un monde de dark fantasy authentique. Explorez des donjons tortueux et triomphez de combats de boss épiques. ELDEN RING Tarnished Edition fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch 2 et inclut le jeu de base, SHADOW OF THE ERDTREE, ainsi que de nouvelles armes, des armures, des apparences pour Torrent, et plus encore. Yakuza 0 Director’s Cut : plongez au cœur des dangers et de la décadence du Japon de 1988 dans Yakuza 0 Director’s Cut. L’édition ultime de l’histoire d’origine acclamée arrive en avant-première sur Nintendo Switch 2. Incarnez Kiryu Kazuma et Majima Goro, et menez le combat dans les quartiers nocturnes de Tokyo et d’Osaka dans ce drame criminel épique. Dans la version Director’s Cut, découvrez des incidents et des éléments du passé des personnages via des cinématiques inédites, ainsi que Red Light Raid, un tout nouveau mode multijoueur en ligne. Yakuza 0 Director’s Cut sera disponible sur Nintendo Switch 2 au lancement de la console.

: plongez au cœur des dangers et de la décadence du Japon de 1988 dans Yakuza 0 Director’s Cut. L’édition ultime de l’histoire d’origine acclamée arrive en avant-première sur Nintendo Switch 2. Incarnez Kiryu Kazuma et Majima Goro, et menez le combat dans les quartiers nocturnes de Tokyo et d’Osaka dans ce drame criminel épique. Dans la version Director’s Cut, découvrez des incidents et des éléments du passé des personnages via des cinématiques inédites, ainsi que Red Light Raid, un tout nouveau mode multijoueur en ligne. Yakuza 0 Director’s Cut sera disponible sur Nintendo Switch 2 de la console. Fortnite : qu’il s’agisse d’être le ou la dernière en lice dans Battle Royale, Zéro construction, Recharge classé ou Fortnite OG, ou bien de vivre des expériences LEGO Fortnite, de faire la course dans Rocket Racing ou encore d’assister à des concerts dans Fortnite Festival, il est possible de faire tout cela dans Fortnite, qui sera disponible sur Nintendo Switch 2 au lancement de la console.

: qu’il s’agisse d’être le ou la dernière en lice dans Battle Royale, Zéro construction, Recharge classé ou Fortnite OG, ou bien de vivre des expériences LEGO Fortnite, de faire la course dans Rocket Racing ou encore d’assister à des concerts dans Fortnite Festival, il est possible de faire tout cela dans Fortnite, qui sera disponible sur Nintendo Switch 2 au lancement de la console. Enter the Gungeon 2 : Enter the Gungeon 2 est la suite du dungeon crawler iconique, réarmée d’un nouveau style graphique en 3D et qui propose de nouvelles armes ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu qu’il sera possible de découvrir l’an prochain sur Nintendo Switch 2.

: Enter the Gungeon 2 est la suite du dungeon crawler iconique, réarmée d’un nouveau style graphique en 3D et qui propose de nouvelles armes ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu qu’il sera possible de découvrir l’an prochain sur Nintendo Switch 2. HITMAN World of Assassination – Signature Edition : glissez-vous dans la peau de l’assassin ultime dans HITMAN World of Assassination – Signature Edition. Explorez des environnements élaborés, déguisez-vous et faites preuve de discrétion pour accomplir vos missions. Retrouvez le meilleur de HITMAN, HITMAN 2 et HITMAN 3 sur Nintendo Switch 2, dont les modes Campagne, Contrat, Escalade, et plus encore. HITMAN World of Assassination – Signature Edition sera disponible au lancement de la Nintendo Switch 2.

: glissez-vous dans la peau de l’assassin ultime dans HITMAN World of Assassination – Signature Edition. Explorez des environnements élaborés, déguisez-vous et faites preuve de discrétion pour accomplir vos missions. Retrouvez le meilleur de HITMAN, HITMAN 2 et HITMAN 3 sur Nintendo Switch 2, dont les modes Campagne, Contrat, Escalade, et plus encore. HITMAN World of Assassination – Signature Edition sera disponible de la Nintendo Switch 2. Project 007 : enfilez le costume de James Bond et obtenez votre licence d’agent double zéro pour la toute première fois. Découvrez l’histoire originelle et entièrement inédite de James Bond lorsque Project 007 (titre provisoire) fera son arrivée sur Nintendo Switch 2.

Et ce n’est pas tout, la Nintendo Switch 2 accueillera aussi STARSEEKER: Astroneer Expeditions, Daemon X Machina: Titanic Scion, DELTARUNE, Survival Kids, Star Wars Outlaws, Hollow Knight: Silksong et bien d’autres encore !