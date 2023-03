Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations. Alexandre qui craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de le couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans le mensonge et Patrick commence à le soupçonner. Piégée entre les deux hommes, Lison pourrait tout faire basculer. C’est le début d’un terrible engrenage…

Disons-le d’emblée, ce polar doublé d’un drame intime familial est une vraie réussite. Anxiogène à souhait, captivant et époustouflant, le film parle de trahison, de doute et d’une relation père-fille toxique. L’intrigue est bien ficelée et on suit la spirale infernale dans laquelle Alexandre tombe à la suite d’un engrenage de mensonges. La jeune Capucine Valmary est la révélation de ce thriller montagneux efficace et filmé au plus près de personnages et de leurs émotions.

Capucine Valmary, José Garcia

DVD

Le torrent

De Anne Le Ny

Avec José Garcia, André Dussolier, Capucine Valmary

Distributeur : Praesens

Durée: 1h38

Format : 16/9-2.39

Son : DD 5.1

Langues : français

Sous-titres: sourds et malentendants

Bonus : –